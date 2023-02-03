ЄС запустить в Україні спецпрограму на 25 мільйонів євро - Шмигаль — Finance.ua
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ЄС запустить в Україні спецпрограму на 25 мільйонів євро - Шмигаль

Казна та Політика
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Європейський Союз запустить в Україні програму гуманітарного розмінування на 25 млн євро.
Як передає прес-служба уряду, про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль після зустрічі з віце-президентом Європейської комісії Жозепом Боррелем.
«Глава уряду також подякував ЄС і віце-президенту за збільшення бюджету Європейського фонду миру на 2 млрд євро і тренувальну місію для українських військових на території ЄС. Україна розраховує на розширення такої місії. Крім того, прем’єр-міністр закликав європейських партнерів вже найближчим часом ввести 10-й пакет санкцій проти Росії і включити туди обмеження проти ядерної галузі РФ і державної компанії «Росатом», — йдеться в повідомленні.
Гуманітарне розмінування охоплює цілий ряд видів діяльності, які призводять до усунення небезпек і ризиків, пов’язаних з мінами, невзорвавшимися боєприпасами і вибухонебезпечними предметами.
За словами президента Зеленського, станом на 8 грудня 2022 року в Україні так зване «мінне забруднення» охоплювало близько 170 тисяч квадратних кілометрів. Тобто більше чверті території країни.
Станом на 2 січня 2023 року в районах, які звільнені в ході контрнаступальних дій українських сил, роботи з розмінування були однією з першочергових завдань місцевої військової адміністрації.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

За матеріалами:
УНІАН
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