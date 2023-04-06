ЄС запропонував гранти для бізнесу у прифронтових областях — Finance.ua

ЄС запропонував гранти для бізнесу у прифронтових областях
Європейський Союз пропонує малим і середнім підприємствам з прифронтових та деокупованих територій взяти участь у грантовому конкурсі.
Про це повідомили у пресслужбі Мінреінтеграції.
«Євросоюз продовжує надавати допомогу Україні в межах ініціативи EU4Business — розвиток малих і середніх підприємств. Один із напрямів програми — підприємства з прифронтових і деокупованих територій. Нещодавно стартував черговий конкурс на їх підтримку», — сказано в повідомленні.
Гранти по 10 тисяч євро на розвиток бізнесу можуть отримати 10 компаній.
Вони мають бути зареєстровані у Чернігівській, Сумській, Харківській, Херсонській, Миколаївській, Запорізькій, Донецькій, Луганській, Одеській, Дніпропетровській, Полтавській, Кіровоградській і Київській областях (без міста Києва).
Підприємства не повинні розміщуватись і провадити свою діяльність на тимчасово окупованих територіях. Їх власники мають бути громадянами України. А чисельність працівників на момент участі має складати від 11 до 249 осіб.
Від одного претендента може бути подана лише одна заявка. Ознайомитися з іншими критеріями конкурсу можна за цим посиланням.
Заявки можна подавати до 9 квітня 2023 року включно. Переможців буде оголошено до кінця травня.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
Поділитися новиною