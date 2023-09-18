ЄС закликав Польщу, Угорщину та Словаччину до конструктивної взаємодії щодо українського зерна — Finance.ua

ЄС закликав Польщу, Угорщину та Словаччину до конструктивної взаємодії щодо українського зерна Сьогодні 10:45 — Аграрний ринок

ЄС закликав Польщу, Угорщину та Словаччину до конструктивної взаємодії щодо українського зерна

Європейська комісія закликала владу Угорщини, Польщі та Словаччини проявити конструктивність після того, як вони в односторонньому порядку повідомили, що продовжать забороняти імпорт українського зерна.

«Нам відомі заяви деяких держав щодо односторонніх заходів. Зараз важливо, щоб всі країни працювали в дусі компромісу і взаємодіяли конструктивно», — заявили в Єврокомісії, передає Reuters

«Наша мета зараз — впровадити і змусити працювати нову систему», — заявили в Єврокомісії, додавши, що зустріч з представниками всіх зацікавлених країн ЄС завтра надасть можливість обговорити це питання.

Видання нагадало, що війна суттєво обмежила можливості України постачати сільськогосподарську продукцію на світові ринки через порти Чорного моря. У зв’язку з цим українські фермери налагодили експорт зерна через сусідні країни.

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УНІАН За матеріалами:

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