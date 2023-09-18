ЄС закликав Польщу, Угорщину та Словаччину до конструктивної взаємодії щодо українського зерна — Finance.ua
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ЄС закликав Польщу, Угорщину та Словаччину до конструктивної взаємодії щодо українського зерна

Аграрний ринок
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ЄС закликав Польщу, Угорщину та Словаччину до конструктивної взаємодії щодо українського зерна
ЄС закликав Польщу, Угорщину та Словаччину до конструктивної взаємодії щодо українського зерна
Європейська комісія закликала владу Угорщини, Польщі та Словаччини проявити конструктивність після того, як вони в односторонньому порядку повідомили, що продовжать забороняти імпорт українського зерна.
«Нам відомі заяви деяких держав щодо односторонніх заходів. Зараз важливо, щоб всі країни працювали в дусі компромісу і взаємодіяли конструктивно», — заявили в Єврокомісії, передає Reuters.
«Наша мета зараз — впровадити і змусити працювати нову систему», — заявили в Єврокомісії, додавши, що зустріч з представниками всіх зацікавлених країн ЄС завтра надасть можливість обговорити це питання.
Видання нагадало, що війна суттєво обмежила можливості України постачати сільськогосподарську продукцію на світові ринки через порти Чорного моря. У зв’язку з цим українські фермери налагодили експорт зерна через сусідні країни.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

За матеріалами:
УНІАН
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