ЄС загалом заблокував російських активів на 35 мільярдів євро (інфографіка) — Finance.ua
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ЄС загалом заблокував російських активів на 35 мільярдів євро (інфографіка)

Вчора 11:00
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Разом країни Євросоюзу заблокували 35 млрд євро російських активів — найбільше заморозила Франція, де зберігаються кошти Центробанку рф.
Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на оцінку Єврокомісії.
Франція очолила список із 23,5 млрд євро заморжених актвів росіян. Більшість цієї суми, 22,8 млрд євро, становлять кошти російського центробанку. У Бельгії було заморожено активи на суму 10 млрд євро, що включає в себе наслідки відключення семи російських банків від міжнародної платіжної системи SWIFT, зокрема ВТБ і Банк Росія.
Італія заморозила 1,1 млрд євро, включно з яхти та нерухомістю російських олігархів на Сардинії та Тоскані. На Ірландію припало заморожування активів на суму 839 млн євро, на Нідерланди — 516 млн євро та на Данію — на 4,2 млн євро.
Найбільша економіка ЄС, Німеччина, заморозила активи на суму 341 млн євро на початок квітня. Водночас за тиждень після цієї оцінки країна заарештувала суперяхту російського мільярдера Алішера Усманова Dilbar, вартість якої оцінювалася від 600 до 750 мільйонів доларів.
ЄС загалом заблокував російських активів на 35 мільярдів євро (інфографіка)
Дані для кількох країн-членів були недоступні, зокрема для Іспанії та Угорщини.

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За матеріалами: Економічна Правда
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