ЄС виділяє ще €50 млн на гуманітарну допомогу українцям — Finance.ua
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ЄС виділяє ще €50 млн на гуманітарну допомогу українцям

Вчора 15:14
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Європейський союз виділяє ще 50 млн євро на гуманітарну допомогу українцям.
Про це йдеться у повідомленні на сайті Європейської комісії.
«ЄС виділяє ще 50 мільйонів євро на гуманітарні потреби для підтримки людей, які постраждали від війни росії в Україні, 45 мільйонів євро — на гуманітарні проєкти в Україні та 5 мільйонів євро — на Молдову», — йдеться у ньому.
Зазначається, що таким чином загальна сума фінансування гумдопомоги у зв’язку з війною становить 143 млн євро".
Це фінансування є частиною пакету підтримки у розмірі 1 мільярда євро, обіцяного Європейською комісією на глобальному заході з оголошення внесків «Stand Up For Ukraine», яке відбулося минулого тижня", — повідомляють у Єврокомісії. Згідно з повідомленням, новий транш допомоги піде на:
— служби екстреної медичної допомоги;
— безпечну питну воду;
— притулки;
— фінансову допомогу;
— боротьбу проти ґендерного насильства.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: Українські Новини
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