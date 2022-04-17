ЄС виділяє ще €50 млн на гуманітарну допомогу українцям — Finance.ua

ЄС виділяє ще €50 млн на гуманітарну допомогу українцям

Вчора 15:14

Європейський союз виділяє ще 50 млн євро на гуманітарну допомогу українцям.

Про це йдеться у повідомленні на сайті Європейської комісії.

«ЄС виділяє ще 50 мільйонів євро на гуманітарні потреби для підтримки людей, які постраждали від війни росії в Україні, 45 мільйонів євро — на гуманітарні проєкти в Україні та 5 мільйонів євро — на Молдову», — йдеться у ньому.

Зазначається, що таким чином загальна сума фінансування гумдопомоги у зв’язку з війною становить 143 млн євро".

Це фінансування є частиною пакету підтримки у розмірі 1 мільярда євро, обіцяного Європейською комісією на глобальному заході з оголошення внесків «Stand Up For Ukraine», яке відбулося минулого тижня", — повідомляють у Єврокомісії. Згідно з повідомленням, новий транш допомоги піде на:

— служби екстреної медичної допомоги;

— безпечну питну воду;

— притулки;

— фінансову допомогу;

— боротьбу проти ґендерного насильства.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.