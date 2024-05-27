ЄС ввів санкції проти Медведчука — Finance.ua

ЄС ввів санкції проти Медведчука Сьогодні 14:33

Європейський союз запровадив санкції проти колишнього народного депутата України Віктора Медведчука, а також видання Voice of Europe.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Міністерства закордонних справ Чехії у Twitter.

У відомстві зазначили, що за пропозицією Чехії, Європейський союз вирішив внести до санкційного списку ЄС три організації, які працюють на Кремль.

«Чеській дипломатії вдалося домогтися занесення до санкційного списку ЄС трьох організацій, які працюють на росію», — ідеться в повідомленні.

Першим у списку значиться «Голос Європи» — російський пропагандистський інструмент, що використовується росією, зокрема, для впливу на вибори до Європарламенту.

Також під санкції потрапили проросійські бізнесмени Артем Марчевський і Віктор Медведчук, які стоять за російською операцією впливу.

«Усі обмеження, які Чехія вже застосувала до юридичних осіб, тепер поширюються на всі 27 країн-членів ЄС», — ідеться в повідомленні.

При цьому наголошується, що для Медведчука і Марчевського це означає заборону на в'їзд і транзит через усі країни-члени ЄС. Водночас усі кошти та економічні ресурси всіх трьох юридичних осіб заморожені на всій території ЄС.

Що цьому передувало

Раніше влада Чехії виявила схему, в якій брав участь Віктор Медведчук. Йдеться про голоси європейських медіаплатформ, які займалися проросійською пропагандою та дезінформацією.

Віце-президент Європейської комісії Віра Юрова нещодавно оголосила, що Європейський Союз запровадить санкції щодо медіаплатформи «Голос Європи», пов’язаної з Медведчуком.

Скандал із Voice of Europe

Через «Голос Європи» агенти підкуповували проросійських європейських політиків, а також розповсюджували проросійські сюжети, щоб дискредитувати Україну та її прихильників у Європі.

Згодом, за даними чеської спецслужби, Медведчук фінансував медіаплатформу, а її голова Марчевський потрапив під державні санкції Чехії. Після цього Марчевський утік до Словаччини, де отримав тимчасовий захист.

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