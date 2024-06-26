В AppStore з’явилася гра про перепливання Тиси — Finance.ua

В AppStore з’явилася гра про перепливання Тиси Сьогодні 18:00 — Технології&Авто

В AppStore з’явилася гра про перепливання Тиси

На платформі мобільних застосунків AppStore з’явилася мобільна гра, у якій персонажу треба перепливти Тису.

Варто зазначити, що перепливання прикордонної річки Тиси — це один зі способів незаконного перетину українського кордону, яким, зокрема, користуються ті, хто хоче ухилитися від військової служби.

У Державній прикордонній службі відреагували на появу такого застосунку, зазначивши, що грати в ігри — нормально, однак перепливати Тису — ні.

З перших місяців заборони на перетин кордону для чоловіків розвинувся широкий «ринок послуг» із пропозицією виїхати. «Клієнтам» пропонують пройти через пропускні пункти з фальшивими документами, іти лісами чи горами або плисти річкою, по якій проходить лінія кордону.

Загалом із початку повномасштабної війни 34 людини загинули у Тисі під час намагань перетнути українсько-румунський кордон.

hromadske За матеріалами:

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