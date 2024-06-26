У Львові запускають безкоштовну пересадку в громадському транспорті: як це працюватиме — Finance.ua

У Львові запускають безкоштовну пересадку в громадському транспорті: як це працюватиме Сьогодні 17:20 — Особисті фінанси

У Львові запускають безкоштовну пересадку в громадському транспорті: як це працюватиме

У Львові з 1 липня тестуватимуть безоплатну пересадку у громадському транспорті. Йдеться про можливість здійснити пересадку на інший автобус, трамвай чи тролейбус впродовж 40 хвилин після першої валідації без додаткової оплати.

Про це повідомила Львівська міська рада.

Така послуга буде доступна для власників міської картки ЛеоКарт. За всі валідації, здійснені в межах 40 хвилин, пасажир заплатить як за одну — 13 грн. Усі пересадкові поїздки потрібно обов’язково реєструвати в кожному транспортному засобі.

Як це працюватиме

Пасажир заходить у будь-який транспорт, валідується і має 40 хв, аби пересісти у наступний транспортний засіб.

Зайшовши в інший автобус, трамвай чи тролейбус, ви знову маєте прикласти свою ЛеоКарт, але кошти вам спишуться як за одну поїздку. Тобто, всі поїздки зареєстровані не пізніше, ніж через 40 хвилин після першої валідації в першому транспортному засобі, тарифікуватимуться як одна і коштуватимуть всього 13 гривень.

Немає обмежень, скільки пересадок фізично ви зробите, головне встигнути зробити це до 40 хвилин.

Як пасажирам знати точний час, коли вони зробили першу валідацію

Пасажир може перевірити час валідації через валідатор у салоні транспортного засобу.

Для цього на валідаторі треба натиснути «Інформація про квиток» та прикласти ЛеоКарт до зчитувача у нижній частині пристрою. На екрані валідатора з’явиться інформація про час реєстрації поїздки.

Як списуватимуть кошти за пересадкові поїздки

Технічно кошти резервуються за кожну валідацію. До прикладу, якщо людина зробила три пересадки в межах 40 хвилин, на рахунку ЛеоКарт зарезервує 39 грн. Але під час вечірнього клірингу система підсумує інформацію про всі поїздки у громадському транспорті і якщо пасажир встиг змінити громадський транспорт до 40 хвилин, то з рахунку спише лише 13 гривень.

Актуальний баланс ЛеоКарт відображатиметься наступного дня. Тож вже наступного дня при перевірці балансу своєї ЛеоКарт людина побачить, що за всі пересадкові поїздки, здійснені в межах 40 хвилин, в неї списало лише 13 гривень.

Довідка Finance.ua:

пів року тому в усьому громадському транспорті Львова впровадили безготівкову оплату проїзду;

на сьогодні у Львові діють єдині тарифи на проїзд в міському транспорті. Вартість однієї поїздки в міських автобусах, трамваях та тролейбусах залежить від обраного пасажиром способу оплати та становить: 13 грн — при оплаті транспортною карткою ЛеоКарт, 15 грн - при оплаті банківською картою чи пристроєм з NFC, 20 грн — при оплаті готівкою у водія та 6,5 грн — для студентів при оплаті студентською транспортною карткою ЛеоКарт.



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