ЄС скорочує безмитні квоти на сталь для близьких торговельних партнерів на 33% Сьогодні 09:14 — Світ

Європейський Союз зарезервує половину своїх квот на сталь для країн, які мають угоди про вільну торгівлю, у межах нових заходів, покликаних захистити місцеву промисловість від імпорту, переважно з Китаю.

Пріоритетні партнери ЄС зможуть спільно імпортувати 9,15 млн тонн сталі в межах безмитного режиму, який набуває чинності в середу. Це означає, що ці країни постачатимуть до блоку на 33% менше сталі без мит, за оцінкою представника ЄС.

Додаткові 9,15 млн тонн будуть розподілені між рештою країн, включаючи країни, які мають угоди про вільну торгівлю, ідеться в заяві Європейської комісії, виконавчого органу ЄС, опублікованій у вівторок.

Цей крок спрямований на захист сталеливарної промисловості ЄС від надлишку субсидованого імпорту сталі за цінами нижчими від ринкових, які часто надходять з Китаю. Нові правила запроваджують 50-відсотковий збір на імпорт сталі після вичерпання квот — удвічі більше, ніж 25-відсоткова ставка, ухвалена у 2018 році.

Оновлена ​​квота в 18,3 млн тонн є зниженням на 47% порівняно з попереднім рівнем.

Рівні квот для окремих країн були розподілені на основі частки ринку в період з 2022 до 2024 року, хоча, за словами офіційних осіб, переговори з партнерами були непростими. Окрім того, ЄС розглянув питання диверсифікації постачання для кінцевих споживачів блоку.

Хоча ЄС стикається з аналогічною проблемою в інших секторах, як-от хімічна промисловість, представник ЄС заявив, що блок не розглядає аналогічні кроки для цих галузей.

Єврокомісія стверджувала, що цей крок був підготовлений відповідно до правил Світової організації торгівлі.

Представник ЄС заявив, що США, які не мають угоди про вільну торгівлю з блоком, не вживатимуть заходів у відповідь, враховуючи, що вони також намагаються вирішити проблему надвиробництва сталі в Китаї. Інші партнери, такі як Велика Британія, розробили аналогічні заходи у відповідь.

Загалом, за словами представників ЄС, Єврокомісія досягла принципової угоди з 13 країнами щодо квот, що охоплюють близько 70% її торгівлі сталлю. До цих країн входять Бразилія, Індія, Індонезія, Південна Корея, Швейцарія, Туреччина, Велика Британія та Україна.

Кожна з них залишилася задоволена запропонованою Брюсселем компенсацією за торговельні втрати і виключила заходи у відповідь, заявили представники ЄС. Інші переговори продовжуються.

УНН За матеріалами:

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