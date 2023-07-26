ЄС приймає план на €43 млрд, щоб розширити виробництво чипів — Finance.ua

ЄС приймає план на €43 млрд, щоб розширити виробництво чипів Сьогодні 23:44

Європейський союз (ЄС) планує значно розширити виробництво мікрочипів: для цього впроваджують план на €43 млрд, за який раніше у липні 2023 року проголосував Європарламент.

Про це повідомляє Bloomberg.

Документ (так званий Chips Act) має пройти фінальне погодження і після публікації в офіційному журналі ЄС стане законом для країн-учасниць.

Єврокомісія запропонувала цей план на €43 млрд як частину амбітної мети виробляти в ЄС 20% світового обсягу напівпровідників до 2030 року (зараз цей показник складає 10%). Багато компаній, серед яких Intel, Infineon Technologies AG, GlobalFoundries Inc. та STMicroelectronics, уже оголосили про побудову виробничих майданчиків у Європі.

Плани ЄС полягають, зокрема, в інвестуванні мільярдів євро у дослідження напівпровідників, а також у субсидіюванні компаній, які працюють над інноваційними технологіями у цій галузі. Як підкреслює видання, ЄС разом із США та Південною Кореєю інвестують мільярди у локальні напівпровідникові виробництва, зокрема через напругу між Китаєм та США та ризик порушення ланцюгів поставок такого обладнання.

Chips Act стане першим у серії промислових документів, які дозволять урядам більше контролювати ланцюги поставок такого обладнання. Компанії, що отримуватимуть фонди за умов Chips Act, будуть також зобов’язані пріоритезувати замовлення від урядів ЄС і ставитися до них як до невідкладних.

Чому це цікаво? Виробництво чіпів — історія про технологічну незалежність від Азії, де зараз зосереджена більшість промислових потужностей. Лише TSMC раніше прийняла план на $100 млрд по інвестиціях у інфраструктуру. Адміністрація Байдена також ввела в дію масштабний план про фінансування сфери виробництва чіпів, щоб знизити залежність від китайського ринку.

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