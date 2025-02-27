ЄС продовжив санкції для оточення Януковича — Finance.ua
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ЄС продовжив санкції для оточення Януковича

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ЄС продовжив санкції для оточення Януковича
ЄС продовжив санкції для оточення Януковича
Європейський Союз продовжив санкції за розкрадання державних коштів України. При цьому санкційний список скоротився до 3 осіб. Зокрема, у списку вже немає колишнього президента України Віктора Януковича.
Про це повідомив редактор Радіо Свобода Рікард Йозвяк у середу, 26 лютого.
«Посли щойно поновили санкції за розкрадання державних коштів України. Він (санкційний список. — Ред.) був створений понад 10 років тому для Януковича та 17 осіб з його найближчого оточення. Зараз у списку залишилося лише 3 особи — навіть Януковича в ньому вже немає», — написав Йозвяк.
У вересні 2022 року Європейський Союз не продовжив частину економічних санкцій, запроваджених проти президента-втікача Віктора Януковича, його сина Олександра, а також колишнього генпрокурора Віктора Пшонки та його сина Артема.
Відтак санкції щодо Віктора Януковича, Олександра Януковича, Віктора Пшонки та Артема Пшонки, які Європейський Союз запровадив 5 березня 2014 року за розтрату державних коштів України чи зловживання службовим становищем, втрачають свою чинність. Вони стосувались обмеження доступу чотирьох колишніх українських політиків до їхніх активів у Європі.
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Натомість раніше повідомлялося, що 4 серпня 2022 року Рада Європейського Союзу ухвалила рішення запровадити нові санкції проти Віктора Януковича та його сина Олександра через посягання з їхнього боку на територіальну цілісність України. У випадку Олександра Януковича підставою для санкцій стало також проведення угод із бойовиками у Луганській та Донецькій областях України.

Що відомо про розслідування кримінальних справ проти Януковича

У червні ДБР завершило досудове розслідування щодо Януковича та керівника його охорони Костянтина Кобзаря. До суду передали обвинувальний акт за фактом підбурювання та вчинення дезертирства, а також незаконного переправлення осіб через державний кордон України.
Касаційний адміністративний суд Верховного Суду ухвалив залишити без змін вирок у справі Януковича за звинуваченнями у державній зраді та пособництві у веденні агресивної війни.
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Печерський районний суд Києва дозволив узяти під варту Януковича у справі про підписання «Харківських угод» 2010 року. Тоді Янукович і президент рф Дмитро Медведєв підписали Угоду стосовно продовження перебування Чорноморського флоту рф на території України в обмін знижки на газ.
У 2021 році Вищий антикорупційний суд заочно відправив під варту Віктора Януковича і його сина на час розслідування справи про привласнення резиденції «Межигір'я».
Янукович залишив Україну взимку 2014 року після Революції Гідності. У січні 2019 року в Україні його заочно засудили до 13 років ув’язнення. Януковича визнали винним у державній зраді, а також у пособництві у веденні агресивної війни.
За матеріалами:
suspilne.media
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