ЄС планує запустити швидкісну залізницю від Берліна до Києва — Finance.ua

ЄС планує запустити швидкісну залізницю від Берліна до Києва Сьогодні 20:20

ЄС планує запустити швидкісну залізницю від Берліна до Києва

Швидкісне залізничне сполучення Берлін-Варшава планують запустити до 2030 року, а його продовження до Києва — до 2040.

Про це повідомив новий єврокомісар зі сталого транспорту і туризму Апостолос Ціцікостас.

За його словами, на наступному етапі розвитку Транс’європейської транспортної мережі TEN-T заплановано продовжити швидкісну залізничну лінію Берлін-Варшава до Києва.

Апостолос Ціцікостас зазначив, що є проблеми щодо збільшення швидкості залізничного руху на українському боці, однак такі проблеми спостерігаються і в деяких східних країнах ЄС.

Він заявив, що представить план зі з’єднання столиць ЄС і великих міст високошвидкісною залізницею, включно з нічними поїздами. Крім того, Апостолос Ціцікостас зобов’язався представити єдину цифрову опцію бронювання та продажу квитків на залізничні перевезення в перший рік свого мандата.

Депутати закликали майбутнього єврокомісара бути суворішими щодо держав-членів, щоб вони виконували свої зобов’язання з гармонізації залізничного сполучення з метою збільшення залізничних перевезень удвічі до 2050 року. Зокрема, пропонувалося запровадити англійську мову як запасну для машиністів поїздів, оскільки наразі машиністи поїздів мають розмовляти мовою кожної країни, через яку вони проїжджають, що призводить до того, що вантажні поїзди зупиняються на кордонах для зміни машиністів.

Апостолос Ціцікостас, зі свого боку, заявив про наміри реалізовувати директиву про комбіновані перевезення, розвивати мультимодальні та інтермодальні перевезення і розробити необхідні заходи підтримки, які забезпечать рівні умови для всіх видів транспорту.

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