ЄС не буде продовжувати «торговельний безвіз» з Україною — ЗМІ — Finance.ua
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ЄС не буде продовжувати «торговельний безвіз» з Україною — ЗМІ

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ЄС не буде продовжувати «торговельний безвіз» з Україною — ЗМІ
ЄС не буде продовжувати «торговельний безвіз» з Україною — ЗМІ
Європейський Союз не запровадить нових торговельних преференцій для України відразу після завершення дії чинного механізму лібералізації після 5 червня 2025 року.
Про це кореспондентові «Європейської правди» на умовах анонімності повідомив один з європейських посадовців, обізнаний з перебігом перемовин щодо торгівлі між Україною та ЄС.
Європосадовець наголосив, що після 5 червня 2025 року — коли завершуються чинні заходи «торговельного безвізу» (автономні торговельні заходи, Autonomous Trade Measures, ATM), надані ЄС Україні, — умови торгівлі повернуться до довоєнних.
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Водночас, потім ЄС разом з українською стороною запропонує деякі сприятливі для України зміни.
«Починаючи з 6 червня, автономні торговельні заходи — торговельні преференції для України, запроваджені ЄС після початку повномасштабної агресії рф, закінчаться. Умови повернуться до довоєнних. Закінчаться як торговельні преференції, так і обмежувальні заходи, що нині встановлені проти ряду товарних найменувань, таких як м’ясо курки, яйця, мед тощо», — розповів співрозмовник «Європейської правди».
Він додав, що обговорюється ідея залишити торговельні преференції для деяких найменувань українського експорту в ЄС, таких, як сталь.
«Далі Євросоюз продовжить дискусії щодо внесення змін до статті 29 Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, щоб розробити максимально вигідні для обох сторін умови торгівлі, та підтримати економіку України, яка потерпає від війни», — сказав європейський посадовець.
За матеріалами:
Європейська правда
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