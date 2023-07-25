ЄС назвав термін обов’язкового переходу смартфонів на знімні батареї — Finance.ua

ЄС назвав термін обов’язкового переходу смартфонів на знімні батареї Сьогодні 04:54 — Технології&Авто

ЄС назвав термін обов’язкового переходу смартфонів на знімні батареї

Цього тижня Європейська рада завершила процедуру прийняття правил щодо мобільних пристроїв зі знімними елементами живлення.

Заодно стала відомою дата, до якої виробники смартфонів зобов’язані оснастити свої пристрої такою опцією, щоб не втратити право на їх продаж у Європі.

Згідно з ухваленою резолюцією, вже до 2027 року всі телефони, що продаються на території ЄС, повинні мати батарею, яку користувач зможе легко замінити без будь-яких спеціальних інструментів або досвіду з ремонту цифрової техніки. Формально закон діятиме лише на території Європи, але виробники, швидше за все, не випускатимуть дві версії кожного пристрою, тому нововведення може виявитися глобальним.

У документі наголошується, що такий захід дозволить значно скоротити кількість електронних відходів. Деякі інші пункти також зобов’язують виробників зібрати на переробку 63% портативних акумуляторів до кінця 2027 року (73% до кінця 2030-го).

До кінця 2027 року обсяг вилученого з відпрацьованих батарей літію має становити 50%, а до кінця 2031-го — 80%. Нарешті, у 2025-му ефективність утилізації нікель-кадмієвих акумуляторів має становити 80%. На думку представників Європейської ради, цього року, видимих змін у галузі не відбудеться, але протягом наступних кількох років ситуація почне змінюватись.

Технофан За матеріалами:

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