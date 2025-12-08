0 800 307 555
ЄС готує Україні 210 млрд євро: країни, що візьмуть участь

Європейська комісія розраховує, що Німеччина, Франція та Італія стануть головними гарантами екстреного кредиту для України обсягом 210 млрд євро за рахунок заморожених російських активів.
Про це повідомляє Politico.
Згідно з документами ЄК, гарантії країн розраховуються на основі валового національного доходу, тому очікується, що Німеччина, Франція та Італія візьмуть на себе основний тягар із забезпечення екстреного кредиту Україні.
Найбільшу частку, близько 51,3 млрд євро має взяти на себе Німеччина. В свою чергу Франція повинна буде забезпечити 34 млрд євро, а Італія — 25,1 млрд євро.
Такі зобов’язання дозволять ЄК забезпечити підтримку всіх країн-членів та отримати схвалення прем’єр-міністра Бельгії Барта де Вевера для виділення кредиту, який покликаний підтримати економіку України у 2026−2027 роках.
Документами ЄК також передбачено, що країни ЄС повинні індивідуально надати мільярди євро для гарантування кредиту обсягом 210 мільярдів євро.
Запропонований механізм кредитування покликаний підтримати економічну стабільність України та посилити фінансову допомогу на тлі війни з росією. ЄК очікує, що рішення щодо гарантій будуть ухвалені найближчими місяцями, щоб забезпечити своєчасну реалізацію програми.
На сьогодні в ЄС заморожено близько 210 млрд євро російських суверенних активів, з яких 185 млрд євро зберігаються у депозитарії Euroclear у Бельгії. Місцезнаходження решти 25 млрд євро офіційно не оголошено.
Бельгія не заперечує проти використання цих коштів, однак уряд країни вимагає, щоб інші країни ЄС розподілили вищезазначені ризики, адже сума дорівнює третині ВВП країни.
За матеріалами:
РБК-Україна
