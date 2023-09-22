Єгипет відмовився від російської пшениці після того, як рф змінила ціну — Bloomberg — Finance.ua
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Єгипет відмовився від російської пшениці після того, як рф змінила ціну — Bloomberg

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Єгипет переключиться на постачання майже пів мільйона тонн пшениці з Франції та Болгарії після того, як рф заблокувала поставки російського зерна.
Про це пише Bloomberg із посиланням на обізнані джерела.
Зазначається, що РФ не влаштувала ціна на пшеницю, запропонована Єгиптом.
За словами співрозмовників видання, це вже другий випадок за останні кілька місяців, коли закупівля російської пшениці єгипетським державним покупцем зривається, оскільки росія намагається встановити неофіційну мінімальну ціну.
На початку вересня міністр продовольства Єгипту Алі Ель-Мосілі заявив, що Генеральна адміністрація Єгипту з постачання сировинних товарів погодилася купити 480 тис тонн російської пшениці в ході прямих переговорів. Ця угода була укладена за ціною 270 доларів за тонну, включаючи фрахт, що нижче неофіційної мінімальної ціни, яку на той час намагалися встановити російські чиновники.
Через кілька днів Єгипет заявив, що зернотрейдеру Solaris дозволять постачати зерно будь-якого походження.
Російські зернові порти переповнені після двох поспіль рекордних врожаїв, що робить Росію домінуючим постачальником і ціноутворювачем на світовому ринку. Однак надлишок пропозиції тисне на місцеві ціни, спонукаючи чиновників запровадити мінімальну ціну, щоб підтримати ринок. Застосування цього цінового обмеження було непослідовним, пише Bloomberg.
За матеріалами:
Економічна Правда
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