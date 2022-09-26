Єгипет продає державні компанії, щоб підтримати економіку — Finance.ua
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Єгипет продає державні компанії, щоб підтримати економіку

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Єгипет продає державні компанії, щоб підтримати економіку
Єгипет продає державні компанії, щоб підтримати економіку
Єгипет планує залучити 6 мільярдів доларів до середини наступного року, продавши частки в державних підприємствах, намагаючись підтримати економіку, яка постраждала через повномасштабне російське вторгнення в Україну.
Про це повідомляє Bloomberg.
Міністерство планування країни хоче залучити більше прямих іноземних інвестицій, а також веде переговори про нову позику з Міжнародним валютним фондом для того, що подолати наслідки стрімкого зростання рахунків за імпорт продовольства та палива.
Єгипет обіцяє розширити реформи, які дозволять зменшити роль держави в економіці відповідно до рекомендацій МВФ.
Фонд багатства Абу-Дабі ADQ і підрозділ Фонду державних інвестицій Саудівської Аравії вже влили в Єгипет близько 3 мільярдів доларів, придбавши державні пакети акцій відомих компаній за угодами, які були укладені за підтримки Єгипетського суверенного фонду.
Також Єгипет створив фонд перед IPO, метою якого є реструктуризація деяких державних активів і підготовка їх до продажу часток.
Мета полягає в тому, щоб передати активи вартістю 3 мільярди доларів цьому фонду протягом трьох-шести тижнів, серед яких електростанція, побудована спільно з Siemens AG.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Економічна Правда
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