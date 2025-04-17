ЄЦБ знизив ключові ставки на 25 базисних пунктів — Finance.ua
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ЄЦБ знизив ключові ставки на 25 базисних пунктів

Світ
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ЄЦБ знизив ключові ставки на 25 базисних пунктів
ЄЦБ знизив ключові ставки на 25 базисних пунктів
Європейський центральний банк знизив три ключові відсоткові ставки на 25 базисних пунктів, встановивши основну ставку рефінансування на рівні 2,40%, депозитну ставку — 2,25%, а ставку маржинального кредитування — 2,65%.
Про це йдеться у повідомленні регулятора від 17 квітня.
Зазначається, що рішення відображає впевненість у тому, що інфляція стабільно наближається до цільового рівня 2%, оскільки загальна та базова інфляція знижуються, а інфляція в секторі послуг сповільнюється. Зростання заробітної плати уповільнюється, а компанії частково компенсують тиск витрат.
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Проте ризики для економіки Єврозони зберігаються, зокрема через зростання напруженості у світовій торгівлі, що послаблює довіру та ускладнює фінансові умови. ЄЦБ визнав погіршення перспектив зростання і наголосив на підході, залежному від даних.
Банк не взяв на себе зобов’язань про подальше зниження ставок, наголосивши, що майбутні рішення залежатимуть від економічних показників, динаміки інфляції та ефективності монетарної політики.
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Щоб стримати інфляцію, багато центральних банків світу суттєво підвищили ключові ставки, що вплинуло на банківське кредитування та регулювання грошових потоків в економіці.
Сьогоднішнє рішення стало сьомим зниженням депозитної ставки ЄЦБ із початку циклу пом’якшення монетарної політики в червні 2024 року, коли базова ставка сягнула рекордних 4% для боротьби з високою інфляцією.
За матеріалами:
Forbes.ua
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