ЄЦБ знизив ключові ставки на 25 базисних пунктів — Finance.ua

ЄЦБ знизив ключові ставки на 25 базисних пунктів Сьогодні 21:10 — Світ

ЄЦБ знизив ключові ставки на 25 базисних пунктів

Європейський центральний банк знизив три ключові відсоткові ставки на 25 базисних пунктів, встановивши основну ставку рефінансування на рівні 2,40%, депозитну ставку — 2,25%, а ставку маржинального кредитування — 2,65%.

Про це йдеться у повідомленні регулятора від 17 квітня.

Зазначається, що рішення відображає впевненість у тому, що інфляція стабільно наближається до цільового рівня 2%, оскільки загальна та базова інфляція знижуються, а інфляція в секторі послуг сповільнюється. Зростання заробітної плати уповільнюється, а компанії частково компенсують тиск витрат.

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Проте ризики для економіки Єврозони зберігаються, зокрема через зростання напруженості у світовій торгівлі, що послаблює довіру та ускладнює фінансові умови. ЄЦБ визнав погіршення перспектив зростання і наголосив на підході, залежному від даних.

Банк не взяв на себе зобов’язань про подальше зниження ставок, наголосивши, що майбутні рішення залежатимуть від економічних показників, динаміки інфляції та ефективності монетарної політики.

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Щоб стримати інфляцію, багато центральних банків світу суттєво підвищили ключові ставки, що вплинуло на банківське кредитування та регулювання грошових потоків в економіці.

Сьогоднішнє рішення стало сьомим зниженням депозитної ставки ЄЦБ із початку циклу пом’якшення монетарної політики в червні 2024 року, коли базова ставка сягнула рекордних 4% для боротьби з високою інфляцією.

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