ЄЦБ підвищив ставки до 22-річного максимуму і поки не планує зупинятись — Finance.ua

ЄЦБ підвищив ставки до 22-річного максимуму і поки не планує зупинятись Сьогодні 08:41

ЄЦБ підвищив ставки до 22-річного максимуму і поки не планує зупинятись

Європейський центробанк (ЄЦБ) підвищив вартість запозичень до найвищого рівня за останні 22 роки і «залишив двері відкритими» для подальших підвищень, продовжуючи боротьбу з інфляцією, яка залишається вперто високою, навіть попри те, що економіка єврозони слабшає.

Про це пише Reuters.

ЄЦБ підвищив свою ключову процентну ставку восьмий раз поспіль, на 25 базисних пунктів до 22-річного максимуму в 3,5%.

«Ключові процентні ставки ЄЦБ будуть приведені до рівнів, достатньо обмежувальних для досягнення своєчасного повернення інфляції до середньострокової цілі 2%, і будуть утримуватися на цих рівнях стільки часу, скільки буде необхідно», — заявила президент ЄЦБ Крістін Лагард на пресконференції після прийняття рішення.

Що прогнозують в ЄЦБ

Центробанк, також заявив, що очікує, що інфляція залишатиметься вище цільового рівня в 2% до 2025 року, і знову натякнув на подальше підвищення ставок у найближчі місяці.

Він підвищив свої прогнози на 2023 і 2024 роки щодо «базової» інфляції, за винятком волатильних цін на енергоносії та продукти харчування, за якими ЄЦБ уважно стежить.

Лагард сказала, що зростання заробітних плат і компанії, які підвищують ціни, щоб збільшити свої прибутки, стають все більш важливими факторами інфляції.

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«Інфляція знижується, але, за прогнозами, буде занадто високою і занадто довго», — сказала вона.

Останнє підвищення ставок ЄЦБ відбулося після першої паузи в підвищенні ставок в США в середу більш ніж за рік — сигнал для інвесторів по всьому світу про те, що поточний цикл посилення монетарної політики в розвинених економіках наближається до кінця, навіть якщо в США все ще можливе подальше посилення жорсткості.

Інфляція в єврозоні сповільнюється вже кілька місяців завдяки зниженню цін на енергоносії та найстрімкішому підвищенню ставок за 25-річну історію ЄЦБ, але залишається неприйнятно високою для ЄЦБ на рівні 6,1%, тоді як зростання базових цін лише починає сповільнюватися.

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Економічна Правда За матеріалами:

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