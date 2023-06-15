Співачка Бейонсе спровокувала зростання інфляції у Швеції — Finance.ua

Співачка Бейонсе спровокувала зростання інфляції у Швеції Сьогодні 18:36

Співачка Бейонсе спровокувала зростання інфляції у Швеції, www.billboard.com

Американська співачка Бейонсе спровокувала зростання інфляції у Швеції, розпочавши зі Стокгольма своє світове турне. Про це пише видання Politico

За даними Статистичного управління Швеції, з квітня по травень рівень інфляції в країні склав 0,3 процентних пункти. Головний економіст Danske Bank Майкл Гран запевнив журналістів, що це підвищення цін було частково пов’язане зі зростанням попиту на «широкий набір товарів і послуг, наприклад, відвідування готелів і ресторанів» та на «рекреаційні послуги», включаючи квитки на концерти.

«Початок світового турне Бейонсе у Швеції, схоже, вплинув на травневу інфляцію. Наскільки — невідомо, але, ймовірно, це 0,2 процентних пунктів із 0,3, які додали готелі/ресторани. Ми очікуємо, що у червні це несподіване зростання відкотиться назад, оскільки ціни на готелі та квитки повернуться до норми», — сказав Гран.

За словами економіста, ця подія є безпрецедентною і «дуже дивною». Він зазначив, що великі культурні та спортивні заходи справді можуть спричинити короткочасний сплеск цін на місцеві готелі та ресторани, але це рідкість, щоб вони впливали на рівень інфляції цілої держави.

УНІАН За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.