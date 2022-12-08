ЄБРР може докапіталізувати два українські банки — Finance.ua
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ЄБРР може докапіталізувати два українські банки

Фондовий ринок
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Європейський банк реконструкції та розвитку бачить своєю метою закрити дефіцит капіталу в українських банках, щоб уникнути затримок у відновленні країни.
Про це президентка ЄБРР Оділь Рено-Бассо заявила у інтерв’ю агентству Інтерфакс-Україна.
Відповідаючи на запитання щодо можливості ЄБРР брати участь у докапіталізації Райффайзен Банку та Укрсиббанку, міноритарним акціонером яких він є, президентка зазначила, що ЄБРР розглядатиме можливість надання банкам нових інструментів залучення капіталу, коли і якщо їм це буде потрібно.
За її словами, рішення прийматимуться спільно з партнерами-власниками контрольних часток у цих банках — європейськими банківським групами Raiffeisen та BNP.
«Коли ситуація дозволить, і держава повернеться до стратегії приватизації Ощадбанку, ми відновимо наш діалог із владою щодо ролі ЄБРР у зменшенні частки держави у банківському секторі», — зазначила Рено-Бассо у відповідь на питання про збереження планів ЄБРР щодо входження до капіталу державного Ощадбанку.
Водночас очільниця ЄБРР не стала коментувати виведення з ринку Мегабанку, у якому ЄБРР мав міноритарний пакет, пославшись, що ця окрема операція з приватним клієнтом є «чутливим комерційним питанням».
Нагадаємо, міністр фінансів Сергій Марченко підписав грантову угоду з німецьким банком розвитку KfW, який передбачає виділення 200 млн євро на підтримку семи мільйонів внутрішньо переміщених осіб в Україні.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Фінансовий клуб
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