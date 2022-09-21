ЄБРР має намір надати 25 млн євро для підтримки ліквідності Львова під час війни — Finance.ua

ЄБРР має намір надати 25 млн євро для підтримки ліквідності Львова під час війни Вчора 19:14 — Казна та Політика

ЄБРР має намір надати 25 млн євро для підтримки ліквідності Львова під час війни

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) може надати кредит розміром EUR25 млн для підтримки ліквідності Львова та його ключових муніципальних підприємств під час війни.

Про це повідомляється на сайті ЄБРР.

Згідно з повідомленням, рішення про виділення фінансування чекає на затвердження радою директорів банку.

Як зазначено в повідомленні, кошти у вигляді двох траншів розміром EUR15 млн підтвердженої та EUR10 млн вільної кредитної лінії буде спрямовано на компенсації втрат доходів і на додаткові витрати, пов’язані з війною росії проти України, для підтримки життєво важливої комунальної інфраструктури Львова, а також за необхідності — на обслуговування боргу за наявними проєктами з ЄБРР.

Кредит надається у рамках відкритої банком після війни програми забезпечення стійкості та джерел засобів для існування (RLF).

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