Ярославський продає свою яхту за 50 мільйонів євро — Finance.ua
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Ярославський продає свою яхту за 50 мільйонів євро

Вчора 11:18Фондовий ринок
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Ярославський продає свою яхту за 50 мільйонів євроЯрославський продає свою яхту за 50 мільйонів євро, www.worthavenueyachts.com
Український бізнесмен Олександр Ярославський виставив на продаж свою яхту Kaiser за 49,5 млн євро.
Відповідне оголошення з продажу з’явилося на сайті Worth Avenue Yachts.
Шістдесятиметрова яхта Kaiser, збудована німецькою компанією Abeking & Rasmussen 2011 року, продається за 49,5 млн євро. У шістьох кабінах можна розмістити 12 гостей, також передбачено місце для 15 членів команди. На яхті є джакузі.
Фото: worthavenueyachts.com Фото: worthavenueyachts.com
Зазначається, що судно зараз перебуває у Вентімільї, Італія.
Про те, що яхту виставлять на продаж, Ярославський заявив ще на початку березня. За його словами, отримані кошти він направить на програму відновлення Харкова.
Фото: worthavenueyachts.com Фото: worthavenueyachts.com

Довідка Finance.ua:

  • Олександр Ярославський є власником та президентом групи DCH, займає 9 місце найзаможніших українців за версією Forbes Україна зі статками 820 млн доларів;
  • володіє банком «Кредит Дніпро» з 2020 року, коли придбав його у мільярдера Віктора Пінчука;
  • незадовго до повномасштабного російського вторгнення хотів також придбати Pinbank російського бізнесмена Євгенія Гінера.
За матеріалами: Економічна Правда
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