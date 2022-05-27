Ярославський продає свою яхту за 50 мільйонів євро — Finance.ua

Шістдесятиметрова яхта Kaiser, збудована німецькою компанією Abeking & Rasmussen 2011 року, продається за 49,5 млн євро. У шістьох кабінах можна розмістити 12 гостей, також передбачено місце для 15 членів команди. На яхті є джакузі.
Фото: worthavenueyachts.com
Зазначається, що судно зараз перебуває у Вентімільї, Італія.
Про те, що яхту виставлять на продаж, Ярославський заявив ще на початку березня. За його словами, отримані кошти він направить на програму відновлення Харкова.
Фото: worthavenueyachts.com
Довідка Finance.ua:
Олександр Ярославський є власником та президентом групи DCH, займає 9 місце найзаможніших українців за версією Forbes Україна зі статками 820 млн доларів;
володіє банком «Кредит Дніпро» з 2020 року, коли придбав його у мільярдера Віктора Пінчука;
незадовго до повномасштабного російського вторгнення хотів також придбати Pinbank російського бізнесмена Євгенія Гінера.