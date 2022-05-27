Ярославський продає свою яхту за 50 мільйонів євро — Finance.ua

Ярославський продає свою яхту за 50 мільйонів євро

Вчора 11:18 — Фондовий ринок

Ярославський продає свою яхту за 50 мільйонів євро, www.worthavenueyachts.com

Український бізнесмен Олександр Ярославський виставив на продаж свою яхту Kaiser за 49,5 млн євро.

Відповідне оголошення з продажу з’явилося на сайті Worth Avenue Yachts.

Шістдесятиметрова яхта Kaiser, збудована німецькою компанією Abeking & Rasmussen 2011 року, продається за 49,5 млн євро. У шістьох кабінах можна розмістити 12 гостей, також передбачено місце для 15 членів команди. На яхті є джакузі.

Фото: worthavenueyachts.com

Зазначається, що судно зараз перебуває у Вентімільї, Італія.

Про те, що яхту виставлять на продаж, Ярославський заявив ще на початку березня. За його словами, отримані кошти він направить на програму відновлення Харкова.

Фото: worthavenueyachts.com

Довідка Finance.ua:

Олександр Ярославський є власником та президентом групи DCH, займає 9 місце найзаможніших українців за версією Forbes Україна зі статками 820 млн доларів;

володіє банком «Кредит Дніпро» з 2020 року, коли придбав його у мільярдера Віктора Пінчука;

незадовго до повномасштабного російського вторгнення хотів також придбати Pinbank російського бізнесмена Євгенія Гінера.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.