Японський гігант техніки Toshiba може стати приватною компанією за $22 млрд — Reuters — Finance.ua

Японський гігант техніки Toshiba може стати приватною компанією за $22 млрд — Reuters 24.06.2022, 18:01 — Фондовий ринок

Японський гігант техніки Toshiba може стати приватною компанією за $22 млрд — Reuters

Японський виробник промислової й побутової техніки Toshiba отримав вісім початкових пропозицій щодо викупу компанії та дві пропозиції про злиття. Учасники торгів готові запропонувати до $51,41 за акцію. Таким чином загальна сума угоди становить близько $22 млрд.

Про це пише Reuters з посиланням на трьох співрозмовників, знайомих із процесом.

Учасники торгів обговорюють з акціонерами Toshiba діапазон ціни пропозиції до 7000 єн ($51,72) за акцію, що становить до 27% надбавки до ціни акцій Toshiba в 5501 єн ($40,64).

Ціна пропозиції, якщо вона буде остаточна, оцінюватиме Toshiba в $22 млрд, що є верхньою межею діапазону.

Японський інвестиційний банкір, який знає про угоду, окремо сказав, що навіть при 6500 єн ($48,02) за акцію оцінка Toshiba здається «занадто роздутою». За його словами, ціна повинна враховувати, як інвестори оцінюють 40% акцій виробника чіпів Kioxia, які належать Toshiba.

Після бухгалтерського скандалу з Toshiba у 2015 році виконавчий директор і президент Toshiba Хісао Танака пішов у відставку. Компанія визнала, що завищувала свої прибутки у звітах за шість минулих років. Комісія заявляла, що фірма завищила свій операційний дохід загалом на суму 151,8 млрд єн ($1,22 млрд).

У листопаді 2021 року Toshiba оголосила про поділ на три окремі публічні компанії, одна з яких збереже назву Toshiba. За планом, поділ новостворених компаній та їх вихід на ринок мав бути завершеним у другій половині 2023 фінансового року (квітень 2023 року — березень 2024 року). Компанія заявляла, що поділ покликаний «зміцнити конкурентні позиції» і «надати більшу гнучкість кожному бізнесу».

Проте цей план суперечив закликам інвесторів-активістів зробити компанію приватною. Деякі великі акціонери ще в листопаді заявляли, що Toshiba не зможе отримати потрібну кількість голосів (66,6%+) для розділення на окремі компанії.

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