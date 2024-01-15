Японський фондовий індекс Nikkei досяг 34-річного максимуму — Finance.ua
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Японський фондовий індекс Nikkei досяг 34-річного максимуму

Фондовий ринок
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Японський фондовий індекс Nikkei досяг 34-річного максимуму
Японський фондовий індекс Nikkei досяг 34-річного максимуму
Один із найважливіших фондових індексів Японії Nikkei 225 у понеділок уперше за 34 роки перетнув позначку в 36 тис пунктів завдяки підтримці з боку вантажовідправників і фінансових компаній.
Про це пише Reuters.
Котирування Nikkei зросли також на тлі зниження прибутковості американських облігацій і стабілізації обмінного курсу єни, що сприяло зростанню настроїв.
Nikkei завершив день зростанням майже на 1% на позначці 35 901,73 після того, як досяг найвищого рівня з лютого 1990 року на позначці 36 008,23.
Індекс Topix, який менш зважений на акції технологічних компаній, ніж Nikkei, виріс на 1,22% за день, а також досяг нового 34-річного максимуму під час сесії.
Субіндекс акцій Topix піднявся на 1,55%.
Індекс вантажовідправників Токійської фондової біржі (TSE) підскочив на 5,3%, очоливши зростання серед 33 галузевих груп, оскільки геополітичні ризики підштовхують тарифи на морські перевезення.
Акції фінансових компаній, які різко впали у п’ятницю, суттєво відновились, а банківський індекс зріс на 2,19%.
За матеріалами:
Економічна Правда
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