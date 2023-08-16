Японські вчені створили революційний метод вирощування людських органів за допомогою 3D-технологій — Finance.ua

Японські вчені створили революційний метод вирощування людських органів за допомогою 3D-технологій 16.08.2023, 01:02 — Технології&Авто

Група вчених наукового інституту RIKEN (Японія) розробила пристрій, який за допомогою шару гідрогелю створює складні тривимірні органи. Єдине, що їх відрізняє від справжніх, це створення у штучних умовах, повідомляє SciTech Daily.

Тривалий час вчені намагалися створити органели (тканини, подібні до реальних органів, але вирощені у лабораторії), щоб відтворити реальний біологічний розвиток. Вони пояснюють: поява органоїдів, які функціонують подібно до реальних тканин, важлива для розробки ліків. У такий спосіб дослідники можуть скласти уявлення, як препарати переміщуються різними тканинами. Технологія також допомагає зрозуміти процес розвитку органів.

Однак розробка органоїдів виявилася непростою. У природі тканини розвиваються за допомогою складного процесу, а клітини органоїдів, вирощені у лабораторії, ростуть в однорідних умовах. Для їх створення використовується 3D-друк або мікрофлюїдні технології, які вимагають складного обладнання та технічних навичок.

У науковій статті, опублікованій в Advanced Materials Technologies, група японських дослідників оголосила про розробку нової інноваційної техніки, яка дає змогу просторово контролювати середовище навколо вирощуваних органів. Метод передбачає розміщення шарів гідрогелів — речовин, що складаються переважно з води — з різними фізичними та хімічними властивостями всередині посудини у формі куба.

У дослідженні різні гідрогелі вводилися у каркас за допомогою піпетки й утримувалися на місці шляхом поверхневого натягу. Клітини можна було вводити в кубики як всередині окремих гідрогелів, так і у вигляді гранул, які могли переміщатися у різні шари. Це давало науковцям змогу створювати різні типи тканин.

«Ми дуже раді цим досягненням, оскільки нова система дозволить дослідникам швидко і без складних технічних перешкод відтворювати органоїди, які більш наближені до того, як розвиваються органи у реальних організмах. Ми сподіваємось, що ряд дослідників використовуватимуть наш метод для створення різних нових органоїдів і зроблять свій внесок у дослідження різних систем органів. Зрештою, ми сподіваємося, що це також сприятиме розумінню того, як ми можемо створити справжні штучні органи, які можуть допомогти людям, які їх потребують», — зазначають вчені.

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