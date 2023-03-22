Японська Rakuten планує розміщення акцій банківського підрозділу в ході IPO на понад $800 млн — Finance.ua

Японська Rakuten планує розміщення акцій банківського підрозділу в ході IPO на понад $800 млн Сьогодні 19:46 — Фондовий ринок

Японська Rakuten планує розміщення акцій банківського підрозділу в ході IPO на понад $800 млн

Японська компанія Rakuten Group Inc. заявила, що планує первинне публічне розміщення акцій (IPO) свого банківського підрозділу наступного місяця з ймовірним лістингом у розмірі $807 млн.

Про це пише Reuters.

Це буде найбільшим IPO в Японії з грудня 2018 року.

У той час як акції світових банків останніми тижнями різко впали після краху низки регіональних кредиторів США та заворушень у Credit Suisse, японські банки досі уникали катастрофічних ударів і, як вважається, загалом здатні витримати потрясіння.

Rakuten планує продати 53,95 млн акцій Rakuten Bank Ltd як місцевим, так і закордонним інвесторам, а Rakuten Bank планує випустити 5,55 млн нових акцій, згідно з документами регулюючих органів. Це дозволить оцінити IPO в 106,8 млрд єн ($807 млн), виходячи із середнього діапазону орієнтовної ціни в 1795 єн.

Пропозиція також включатиме опціон на купівлю 4,46 млн акцій.

Згідно з розрахунками Reuters, лістинг оцінить Rakuten Bank приблизно в 305 мільярдів єн ($2,31 млрд).

Згідно з умовами угоди, про які дізналося агентство Bloomberg, у рамках IPO пропонується майже 60 млн акцій, з яких 16% продає кредитор, а 84% власник Rakuten Group.

Це буде найбільшим IPO в Японії з грудня 2018 року, коли SoftBank Corp. вийшла на лістинг після гігантського IPO на $21 млрд. Згідно з даними, зібраними Bloomberg, угода Rakuten буде більшою за будь-яку з того часу, навіть якщо акції будуть оцінені в нижній частині ринкового діапазону, а перерозподіл не буде здійснено.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.