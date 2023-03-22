Японська Rakuten планує розміщення акцій банківського підрозділу в ході IPO на понад $800 млн — Finance.ua
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Японська Rakuten планує розміщення акцій банківського підрозділу в ході IPO на понад $800 млн

Фондовий ринок
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Японська Rakuten планує розміщення акцій банківського підрозділу в ході IPO на понад $800 млн
Японська Rakuten планує розміщення акцій банківського підрозділу в ході IPO на понад $800 млн
Японська компанія Rakuten Group Inc. заявила, що планує первинне публічне розміщення акцій (IPO) свого банківського підрозділу наступного місяця з ймовірним лістингом у розмірі $807 млн.
Про це пише Reuters.
Це буде найбільшим IPO в Японії з грудня 2018 року.
У той час як акції світових банків останніми тижнями різко впали після краху низки регіональних кредиторів США та заворушень у Credit Suisse, японські банки досі уникали катастрофічних ударів і, як вважається, загалом здатні витримати потрясіння.
Rakuten планує продати 53,95 млн акцій Rakuten Bank Ltd як місцевим, так і закордонним інвесторам, а Rakuten Bank планує випустити 5,55 млн нових акцій, згідно з документами регулюючих органів. Це дозволить оцінити IPO в 106,8 млрд єн ($807 млн), виходячи із середнього діапазону орієнтовної ціни в 1795 єн.
Пропозиція також включатиме опціон на купівлю 4,46 млн акцій.
Згідно з розрахунками Reuters, лістинг оцінить Rakuten Bank приблизно в 305 мільярдів єн ($2,31 млрд).
Згідно з умовами угоди, про які дізналося агентство Bloomberg, у рамках IPO пропонується майже 60 млн акцій, з яких 16% продає кредитор, а 84% власник Rakuten Group.
Це буде найбільшим IPO в Японії з грудня 2018 року, коли SoftBank Corp. вийшла на лістинг після гігантського IPO на $21 млрд. Згідно з даними, зібраними Bloomberg, угода Rakuten буде більшою за будь-яку з того часу, навіть якщо акції будуть оцінені в нижній частині ринкового діапазону, а перерозподіл не буде здійснено.

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За матеріалами:
Forbes.ua
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