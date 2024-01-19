Японська письменниця зізналася, що її роман писав ChatGPT — Finance.ua

Японська письменниця зізналася, що її роман писав ChatGPT Сьогодні 18:00 — Світ

Японська письменниця зізналася, що її роман писав ChatGPT

Лауреатка японської літературної премії Рі Кудан зізналася, що використала ChatGPT для написання «близько п’яти відсотків» її фантастичного роману, повідомляє видання RFI.

Останній роман Рі Кудан «Токійська вежа співчуття» визнаний журі «бездоганним» та отримав премію Акутагави, що вручається раз на два роки.

Дія книжки розгортається у футуристичному Токіо та обертається навколо багатоповерхової тюремної вежі та нетерпимості її архітектора до злочинців, роман розвиває тему штучного інтелекту.

«Під час написання цієї книги я активно використовувала генеративний штучний інтелект, такий як ChatGPT, — сказала письменниця на церемонії після оголошення переможця. — Близько п’яти відсотків книги дослівно цитують речення, створені ШІ».

Кудан також зізналася, що поза своєю творчою діяльністю часто грає зі штучним інтелектом, довіряючи йому свої «найпотаємніші думки, про які ніколи не може ні з ким поговорити».

Товариство сприяння японській літературі, організатор премії Акутагави, відмовилося від коментарів, зазначає RFI.

borgexpert За матеріалами:

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