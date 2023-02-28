Японія запровадила нові санкції проти рф: у списках «Росбанк» і виробники зброї — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Японія запровадила нові санкції проти рф: у списках «Росбанк» і виробники зброї

Фондовий ринок
13
Японія ввела нові санкції щодо фізичних та юридичних осіб російської федерації.
Як повідомляє МЗС країни, під санкції потрапили 39 фізичних та понад 70 юридичних осіб з рф, а також 9 осіб зі східних та південних областей України, які вважаються причетними до спроби анексії росією окупованих територій.
До списку санкцій потрапив банк «Росбанк», його активи будуть заморожені з 30 березня 2023 року. Також під санкціями найбільший акціонер російського виробника зброї «Калашников» Алан Лушников, російська компанія, що спеціалізується на складальному виробництві електроніки «Квант», одне з провідних підприємств з виробництва радіотехнічної апаратури для ВМФ рф «Молот», авіабудівна компанія «Роствертол» і багато інших.
Місце для вашої реклами
Японія також ввела платіжні обмеження та обмеження на операції з капіталом щодо зазначених фізичних та юридичних осіб.
Також країна вводить заборону на експорт в РФ товарів, які можуть сприяти зміцненню російського промислового потенціалу, і експортні обмеження щодо 21 організації.
З початку повномасштабної війни в Україні Японія продовжує санкційний тиск на російських олігархів, чиновників, оборонний і фінансовий сектори росії, розширює експортні обмеження (раніше під них потрапляли, зокрема, предмети розкоші).

Борітеся — поборете! Слава Україні!

За матеріалами:
УНІАН
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.