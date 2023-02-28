Японія запровадила нові санкції проти рф: у списках «Росбанк» і виробники зброї — Finance.ua

Японія запровадила нові санкції проти рф: у списках «Росбанк» і виробники зброї
Японія ввела нові санкції щодо фізичних та юридичних осіб російської федерації.
Як повідомляє МЗС країни, під санкції потрапили 39 фізичних та понад 70 юридичних осіб з рф, а також 9 осіб зі східних та південних областей України, які вважаються причетними до спроби анексії росією окупованих територій.
До списку санкцій потрапив банк «Росбанк», його активи будуть заморожені з 30 березня 2023 року. Також під санкціями найбільший акціонер російського виробника зброї «Калашников» Алан Лушников, російська компанія, що спеціалізується на складальному виробництві електроніки «Квант», одне з провідних підприємств з виробництва радіотехнічної апаратури для ВМФ рф «Молот», авіабудівна компанія «Роствертол» і багато інших.
Японія також ввела платіжні обмеження та обмеження на операції з капіталом щодо зазначених фізичних та юридичних осіб.
Також країна вводить заборону на експорт в РФ товарів, які можуть сприяти зміцненню російського промислового потенціалу, і експортні обмеження щодо 21 організації.
З початку повномасштабної війни в Україні Японія продовжує санкційний тиск на російських олігархів, чиновників, оборонний і фінансовий сектори росії, розширює експортні обмеження (раніше під них потрапляли, зокрема, предмети розкоші).
Борітеся — поборете! Слава Україні!
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