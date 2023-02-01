Японія виділяє 170 мільйонів доларів на екстрене відновлення України — Finance.ua

Японія виділяє 170 мільйонів доларів на екстрене відновлення України Сьогодні 15:15

Уряд Японії виділяє для України 170 млн дол, які спрямують на проєкти екстреного відновлення, зокрема — відбудову критичної інфраструктури.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури.

Допомога передбачатиме надання японськими партнерами товарів та послуг, необхідних для відновлення.

Рішення про підтримку буде фіналізовано укладенням грантової угоди з Японським агентством міжнародного співробітництва.

«Беззаперечним пріоритетом на цьому етапі відбудови є відновлення критичної інфраструктури, необхідної для забезпечення базових потреб громадян. Це необхідний крок для повернення українців до своїх будинків та підтримки економічного розвитку в регіонах», — зазначив віцепрем’єр-міністр з відновлення Олександр Кубраков.

Економічна Правда За матеріалами:

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