Японія співпрацюватиме з Україною у водневих проєктах та будівництві малих модульних реакторів — Finance.ua

Японія співпрацюватиме з Україною у водневих проєктах та будівництві малих модульних реакторів Сьогодні 07:14 — Казна та Політика

Японія має намір взяти участь у проєктах з відновлення української енергетики та співпрацювати з Україною у будівництві малих модульних реакторів.

Міністр енергетики Герман Галущенко та посол Японії в Україні Мацудо Кунінорі провели зустріч у середу, 25 січня. Сторони обговорили питання ядерної та радіаційної безпеки на ЗАЕС, потреби енергетичного сектору України та співпрацю з його відновлення.

Галущенко наголосив, що росія своїми діями в Україні порушила всі 7 базових принципів ядерної і радіаційної безпеки і мусить понести за це відповідальність. Зокрема, запровадженням санкцій проти російської атомної промисловості на чолі з «Росатомом», який покриває акти ядерного тероризму рф.

У свою чергу Мацуда Кунінорі підкреслив, що питання забезпечення ядерної і радіаційної безпеки є дуже вагомими для Японії, і його країна готова поглибити співпрацю з Україною в цьому напрямку.

Міністр та посол обговорили участь японської сторони у проєктах з відновлення українського енергетичного сектору на основі новітніх технологій. Зокрема, співпрацю у будівництві малих модульних реакторів та спільну реалізацію водневих проєктів.

Економічна Правда За матеріалами:

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