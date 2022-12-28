Японія скасує заборону на внутрішній обіг іноземних стейблкоінів у 2023 році — Finance.ua

Японія скасує заборону на внутрішній обіг іноземних стейблкоінів у 2023 році Сьогодні 19:14 — Криптовалюта

Японія скасує заборону на внутрішній обіг іноземних стейблкоінів у 2023 році

Японські регулятори розглядають можливість зняття деяких основних криптовалютних обмежень, пов’язаних зі стейблкоінами, такими як Tether (USDT) або USD Coin (USDC).

Про це повідомляє місцеве видання Nikkei.

Агентство з фінансових послуг (FSA) Японії дозволить розповсюдження стейблкоїнів іноземного виробництва на внутрішньому ринку в 2023 році, але при цьому будуть діяти такі умови, як збереження активів на депозитах і верхній ліміт на грошові перекази.

Нові правила регулювання стейблкоінів в Японії також вимагатимуть додаткового контролю над відмиванням коштів, отриманих злочинним шляхом.

В даний час жодна японська біржа, зареєстрована в FSA, не пропонує торгівлю стейблкоїнами.

Японська влада останнім часом активно працює над регулюванням криптовалют, включаючи пропозицію скасувати вимогу до криптофірм платити податки на паперовий прибуток від випущених токенів.

Раніше регулятори Японії також опубліковали рекомендації проти використання алгоритмічних стейблкоінів на кшталт TerraUSD (UST).

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