Японія пропонує працевлаштування для ІТ фахівців з України — Finance.ua
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Японія пропонує працевлаштування для ІТ фахівців з України

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Японія пропонує працевлаштування для ІТ фахівців з України
Японія пропонує працевлаштування для ІТ фахівців з України
Національна японська газета The Asahi Shimbun повідомляє, що компанії Японії зосередилися на пошуку фахівців для своїх проєктів серед українських працівників. Головна мета — допомогти українцям та підтримати державу під час війни, пише visitukraine.today.
Україна багата на талановитих працівників технічної сфери. IT-сектор вже 10 років посідає важливу роль у розвитку економічного сектору. У світі Україну ще називають «Силіконовою долиною Східної Європи». Однак через війну багато талановитих фахівців можуть виїхати з України. Коли кількість проєктних замовлень із США та Європи поступово зменшується, Японія може стати новим ринком.
Токійська IT-компанія i3DESIGN одна з тих, хто здійснює набір фахівців з України. З травня у штаті корпорації працюють українці, які займаються підбором українського персоналу. Компанія отримала понад 50 заявок від працівників з України, семеро фахівців вже співпрацюють i3DESIGN, адже головною перевагою роботи у сфері IT є те, що співробітники можуть працювати з будь-якого місця, де є Інтернет.
У компанії зазначають, що хочуть працювати з українськими фахівцями не тимчасово, а постійно, бо вони дають позитивний ефект для зростання корпорації.
Інша японська компанія Next Age Inc. вже доручає українцям проєкти у сфері веб-дизайну, це 11 проєктів на суму 22 500 доларів США. Токійська компанія PJ-T&C придбала програмне забезпечення, розроблене українськими інженерами.
У червні Yahoo Japan Corp., Line Corp. та п’ять інших ІТ-компаній для українців провели семінар із працевлаштування, щоб прискорити підтримку усієї галузі.
Раніше у МЗС повідомляли, що українська ІТ-компанія CHI Software відкрила офіс у Японії.
За матеріалами:
Finance.ua
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