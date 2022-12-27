Японія посилює газову незалежність та купуватиме газ у Оману — Finance.ua

Японія посилює газову незалежність та купуватиме газ у Оману
Японські компанії підпишуть нові довгострокові контракти на купівлю СПГ з Оману, аби посилити свою газову незалежність. Контракти розраховані приблизно на 10 років, пише Reuters.
Японські Mitsui&Co., Itochu Corp. та найбільший у країні виробник електроенергії JERA підпишуть нові довгострокові контракти на купівлю скрапленого природного газу (СПГ) з Оману.
Очікується, що домовленості дозволять японським компаніям закупити в Омані загалом близько 2 мільйонів тонн СПГ, починаючи з 2025 року, повідомляє японська телекомпанія NHK.
Минулого року Японія імпортувала 1,9 мільйона тонн СПГ, що становить 2,6% загального обсягу імпорту країни.
Інші японські компанії також ведуть переговори з Оманом щодо купівлі СПГ.
Завдяки угоді з Оманом бідна ресурсами Японії зможе диверсифікувати джерела постачання палива, постачання якого у світі було обмежено після повномасштабного вторгнення росії в Україну та низки санкцій Заходу щодо російських енергоресурсів.
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