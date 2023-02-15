Японія дає $10 мільйонів Україні: на що підуть гроші — Finance.ua

Японія дає $10 мільйонів Україні: на що підуть гроші Сьогодні 15:32 — Казна та Політика

Україна через ЮНЕСКО отримає від Японії 10 млн дол. на реставрацію об’єктів культури, психологічну допомогу дітям та підтримку журналістів.

Про це в Facebook повідомила перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова.

За її словами, уряд Японії виділив фінансову допомогу на реалізацію проекту «Підтримка України у сфері культури та освіти через ЮНЕСКО». Проект складається з трьох компонентів.

Перший - це реагування на надзвичайні ситуації щодо об'єктів Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО та культурних цінностей, оцінка збитку та захист.

«Бюджет — орієнтовно 4 млн дол. США. Очікується, що кошти будуть спрямовані на продовження реставраційних робіт Києво-Печерської Лаври як частини об’єкта Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, а також відновлення історичного центру Чернігова, два собори якого внесені до попереднього списку ЮНЕСКО», — повідомила Джапарова.

Другий компонент проекту - ментальне здоров'я та психологічна допомога.

"Бюджет - орієнтовно 3,4 млн дол. США. Проект спрямований на зменшення негативних наслідків для психічного здоров'я школярів і надання їм психологічної та психосоціальної підтримки", - пояснила заступник міністра.

Третій компонент — підтримка журналістів. Бюджет — орієнтовно 1 млн дол. Реалізація проекту має на меті сприяти безпеці журналістів в умовах війни.

УНІАН За матеріалами:

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