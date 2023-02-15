Японія дає $10 мільйонів Україні: на що підуть гроші — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Японія дає $10 мільйонів Україні: на що підуть гроші

Казна та Політика
13
Україна через ЮНЕСКО отримає від Японії 10 млн дол. на реставрацію об’єктів культури, психологічну допомогу дітям та підтримку журналістів.
Про це в Facebook повідомила перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова.
За її словами, уряд Японії виділив фінансову допомогу на реалізацію проекту «Підтримка України у сфері культури та освіти через ЮНЕСКО». Проект складається з трьох компонентів.
Перший - це реагування на надзвичайні ситуації щодо об'єктів Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО та культурних цінностей, оцінка збитку та захист.
«Бюджет — орієнтовно 4 млн дол. США. Очікується, що кошти будуть спрямовані на продовження реставраційних робіт Києво-Печерської Лаври як частини об’єкта Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, а також відновлення історичного центру Чернігова, два собори якого внесені до попереднього списку ЮНЕСКО», — повідомила Джапарова.
Другий компонент проекту - ментальне здоров'я та психологічна допомога.
"Бюджет - орієнтовно 3,4 млн дол. США. Проект спрямований на зменшення негативних наслідків для психічного здоров'я школярів і надання їм психологічної та психосоціальної підтримки", - пояснила заступник міністра.
Третій компонент — підтримка журналістів. Бюджет — орієнтовно 1 млн дол. Реалізація проекту має на меті сприяти безпеці журналістів в умовах війни.
За матеріалами:
УНІАН
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.