Японці заявили про революцію в розробці безповітряних покришок для авто — Finance.ua
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Японці заявили про революцію в розробці безповітряних покришок для авто

Вчора 02:03Технології&Авто
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Представники компанії Toyo Tire, яка є однією з лідируючих світових шинних корпорацій, повідомили, що вони зробили прорив у розробці нового покоління автомобільних шин. Йдеться про так звані «безповітряні покришки».
Головна перевага безповітряних покришок полягає в тому, що вони не бояться проколів, ніколи не здуються, а також не потребують регулярної перевірки тиску. Конструкція являє собою покришки зі спицями, що перехрещуються, на кшталт складаних стільців: дана система давала можливість поглинати удари від дороги точно так, як і повітря під тиском у звичайній шині.
За словами розробників, за останні роки їм вдалося створити безповітряні шини вдесятеро міцніші, ніж перші зразки. Таким чином, за своїм ресурсом безповітряну шину вже сьогодні можна порівнювати зі звичайною.
Наразі Toyo Tire вже випускає безповітряні покришки, але в невеликій кількості: переважно їх застосовують для гольф-карів. Втім, у компанії Toyo Tire впевнені, що все може швидко змінитися і незабаром їхні шини стануть більш затребуваними.

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За матеріалами: MMR
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