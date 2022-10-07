Yamaha показала три моделі електричних велосипедів — Finance.ua
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Yamaha показала три моделі електричних велосипедів

Технології&Авто
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Власну лінійку електричних велосипедів японський виробник мототехніки Yamaha Motor Company анонсував цього року.
Онлайн презентація майбутніх електричних велосипедів під назвою Switch On відбулася на YouTube. Глядачам показали одразу три моделі: Moro 07, Wabash RT та Crosscore RC. Усі вони з’являться на ринку до кінця 2022 року.
Moro 07 — це гірський електровелосипед з подвійною рамою та двигуном Yamaha PW-X3. В компанії його називають найменшим, найлегшим та найпотужнішим мотором для велосипедів з усіх існуючих.
За даними виробника, при вазі всього 2,75 кг він забезпечує миттєві 85 Нм крутного моменту при нульовому каденсі (кількість оборотів педалей в хвилину) й дозволяє розвивати швидкість до 25 км/год.
Велосипед укомплектований акумулятором на 500 Вт•год, передньою вилкою Rockshox Lyrik Select, шинами Maxxis 27.5 та групсетом Shimano XT 1×12.
Yamaha Moro&nbsp;07
Yamaha Moro 07
Yamaha Wabash RT — гравійний байк, конструкція рами якого розроблена для «впевненої та приємної їзди з відчуттям легкості».
Він оснащений приводом Yamaha PW-ST та технологією нульового каденсу, батареєю на 500 Вт•год, передачами Shimano GRX та системою допомоги під час руху. Вся основна інформація про велосипед виводиться на рідкокристалічний дисплей.
Yamaha Wabash&nbsp;RT
Yamaha Wabash RT
Завершує лінійку Crosscore RC — універсальний велосипед для повсякденної їзди. Він оснащений тим же двигуном PW-ST та батареєю, що й Wabash, але поставляється з іншими передачами Shimano SL-M2010-9R. Як і дві попередні моделі, Crosscore отримав технологію нульової частоти обертання педалей та режим автоматичної підтримки, що допомагає під час руху в гору.
Yamaha Crosscore&nbsp;RC
Yamaha Crosscore RC
В яку суму поціновувачам велопоїздок обійдуться велосипеди від Yamaha, не повідомляється.
За матеріалами:
Телеканал 24
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