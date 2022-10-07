Yamaha показала три моделі електричних велосипедів — Finance.ua

Yamaha показала три моделі електричних велосипедів Вчора 01:04 — Технології&Авто

Власну лінійку електричних велосипедів японський виробник мототехніки Yamaha Motor Company анонсував цього року.

Онлайн презентація майбутніх електричних велосипедів під назвою Switch On відбулася на YouTube. Глядачам показали одразу три моделі: Moro 07, Wabash RT та Crosscore RC. Усі вони з’являться на ринку до кінця 2022 року.

Moro 07 — це гірський електровелосипед з подвійною рамою та двигуном Yamaha PW-X3. В компанії його називають найменшим, найлегшим та найпотужнішим мотором для велосипедів з усіх існуючих.

За даними виробника, при вазі всього 2,75 кг він забезпечує миттєві 85 Нм крутного моменту при нульовому каденсі (кількість оборотів педалей в хвилину) й дозволяє розвивати швидкість до 25 км/год.

Велосипед укомплектований акумулятором на 500 Вт•год, передньою вилкою Rockshox Lyrik Select, шинами Maxxis 27.5 та групсетом Shimano XT 1×12.

Yamaha Moro 07

Yamaha Wabash RT — гравійний байк, конструкція рами якого розроблена для «впевненої та приємної їзди з відчуттям легкості».

Він оснащений приводом Yamaha PW-ST та технологією нульового каденсу, батареєю на 500 Вт•год, передачами Shimano GRX та системою допомоги під час руху. Вся основна інформація про велосипед виводиться на рідкокристалічний дисплей.

Yamaha Wabash RT

Завершує лінійку Crosscore RC — універсальний велосипед для повсякденної їзди. Він оснащений тим же двигуном PW-ST та батареєю, що й Wabash, але поставляється з іншими передачами Shimano SL-M2010-9R. Як і дві попередні моделі, Crosscore отримав технологію нульової частоти обертання педалей та режим автоматичної підтримки, що допомагає під час руху в гору.

Yamaha Crosscore RC

В яку суму поціновувачам велопоїздок обійдуться велосипеди від Yamaha, не повідомляється.

Телеканал 24 За матеріалами:

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