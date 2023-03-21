Який штраф чекає за непристебнутий ремінь безпеки: хто платить — Finance.ua

Який штраф чекає за непристебнутий ремінь безпеки: хто платить Сьогодні 19:00 — Технології&Авто

В Україні, згідно з ПДР, ременем безпеки в автомобілі мають користуватися як водії, так і пасажири. Зауважимо, що мова як про пасажирів, що сидять спереду, так і про пасажирів, що сидять ззаду, інформує mashyna.com.ua.

Якщо пасажири діти, то за правилами їх потрібно перевозити з використанням спеціального автокрісла, поки вони не будуть вищими за 145 сантиметрів. Раніше у правилах була помітка про те, що дітей не можна перевозити без автокрісла до 12 років, але після нещодавніх змін до правил дорожнього руху її прибрали.

Хто може не користуватися ременями безпеки

Даний виняток з правил також зазнав змін після поправок до ПДР навесні 2021 року. Тепер у населеному пункті можуть не пристібатися лише водії та пасажири, які мають інвалідність, що перешкоджає фіксації ременя безпеки.

Водії та пасажири оперативних та спеціальних ТЗ. Раніше під час їзди містом також могли не пристібатися учні та автоінструктори, а також пасажири та водії таксі.

Після внесених змін до правил дорожнього руху за межами населеного пункту мають пристібатися усі учасники дорожнього руху.

Майже у всіх сучасних машинах, обладнаних подушками безпеки працює система оповіщення, якщо ви не пристебнулися. І дуже багато водіїв використовують заглушки, які імітують пристебнутий ремінь. Вартість цієї деталі невелика — від 50 гривень. Але шкоди від неї набагато більші, ніж користі. Якщо ви сіли за кермо, не пристебнулися, а просто скористалися заглушкою та потрапили у ДТП, то подушка безпеки може зламати вам шию.

Під час удару корпус подається вперед, у напрямку керма, подушка безпеки під час розкриття б’є в область шиї, а тулуб відкидає на сидіння. Саме це і може призвести до перелому шиї та летального результату.

Штраф за не пристебнутий ремінь безпеки:

— за порушення правил користування ременем безпеки передбачено штраф у розмірі 510 грн.

— за порушення правил використання ременя безпеки, у разі ДТП, передбачено штраф у розмірі 2400 — 8500 грн.

Хто платить штраф

Відповідальність за порушення ПДР користування ременем безпеки лягає на водія. Якщо в автомобілі передбачено 4 ремені безпеки, і всі 4 особи, включаючи водія, не пристебнуті, штраф дорівнюватиме: 510Х4=2400 грн.

До речі, якщо ви потрапили в непередбачувану ситуацію на дорозі, Finance.ua може вам допомогти. Ми пропонуємо послуги Асистансу: евакуацію авто з місця ДТП/поломки, аварійне відкриття дверей, запуск двигуна та інше

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.