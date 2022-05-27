Якими бувають криптовалютні біржі, та що краще обрати - поради експерта — Finance.ua

Якими бувають криптовалютні біржі, та що краще обрати - поради експерта

Вчора 16:34 — Казна та Політика

Якими бувають криптовалютні біржі, та що краще обрати - поради експерта

Біржа — це посередник, який з’єднує покупців та продавців криптовалют. Про те, як отримати доступ до блокчейну і як потрапити у світ крипти, розповів управитель активами, інвестор, співзасновник компанії Wotan Михайло Пацан під час безкоштовного вебінару «Як заробити на падінні криптовалют».

«Криптобіржі — найпростіший варіант для того, щоб потрапити до світу криптовалют і купити той чи інший токен. Інший варіант — децентралізовані криптогаманці. Третій — „холодні“ гаманці, тобто флешки. По своїй суті останні — це майже те ж саме, що децентралізований гаманець, але один зберігається на сервері, а інший — у вас на руках», — повідомив Пацан.

Що треба знати про централізовані біржі:

ваші активи зберігаються на рахунках біржі;

великий вибір торгових інструментів;

побудовані «мости» між різними блокчейнами, тобто можна вільно переказувати кошти між різними блокчейнами (в одній системі);

можливість поповнення за фіатні кошти.

Серед основних бірж, які зараз працюють в Україні — Binance, Kuna, Whitebit, FTX та інші.

«Ще важливий момент — для відкриття рахунку на біржі вам треба зробити те ж саме, що й для відкриття рахунку у банку. Тобто вам треба зареєструватися, ввести мейл, номер телефону, ПІБ, адресу, підтвердити це все документами. І після підтвердження вам відкривають рахунок, який ви можете поповнювати», — розповів експерт.

За його словами більш простими для роботи є децентралізовані гаманці/біржі. Ось деякі важливі нюанси, які треба знати про децентралізовані біржі:

активи зберігаються на вашому рахунку;

великий вибір торгових інструментів, обмежений одним блокчейном;

можливість поповнення за фіатні кошти лімітована.

Як приклади таких бірж експерт наводить Metamask для блокчейнів з EVM (ETH, MATIC, FTM, AVAX), PHantom для блокчейну Solana, KepIr для блокчейну Cosmos, Lobstr для блокчейну Stellar.

Поповнювати криптовалютні гаманці можна такими способами:

через валютну банківську картку — до 100 тис. грн на місяць (комісія бірж від 0,7%);

через обмінники в рамках законодавства (комісія обмінників від 2%).

Щодо найбільш перспективних криптовалют експерт наголосив, що перш за все варто орієнтуватися на те, що ця інвестиція має бути довгостроковою.

«Важливо виділити певну суму коштів, яку ви готові проінвестувати в криптовалюту, [після придбання крипти] не чіпати її мінімум 3 роки і через цей час завести будильник, аби продати її. Якщо дивитися на інфраструктурні валюти, то Bitcoin ще буде певний час використовуватися як цифрове золото — його потрібно тримати. Ethereum також треба тримати. Це два основні активи. Якщо ви готові додати більше ризику, можна купити Solana, Near, Atom, Polkadot... Ну і деякі блокчейни для зберігання — Filecoin, Siacoin тощо», — поділився експерт.

Як декларувати крипту

«Закон про віртуальні активи в Україні є, але досі немає норм про те, як саме їх треба декларувати і подавати у податкову. З однієї точки зору, криптовалюти треба декларувати як нематеріальний актив, але тоді треба заплатити 18%+1,5% податків від усієї виведеної суми. Але це не дуже правильно. Поки що не прийняті правки у Податковий кодекс, тому лише після їх прийняття буде взагалі зрозуміло, як це все оподатковується і декларується», — розповів Пацан.

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