Якими бувають криптобіржі, та як безпечно їх обрати — Finance.ua
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Якими бувають криптобіржі, та як безпечно їх обрати

Криптовалюта
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Якими бувають криптобіржі, та як безпечно їх обрати
Якими бувають криптобіржі, та як безпечно їх обрати
Якщо у 2010-х крипта сприймалася, як іграшка для гіків, то сьогодні нею вже можна розраховуватися в магазинах, зокрема в Україні. На світанку своєї появи криптовалюти задумувалися, як позасистемний інструмент розрахунків, нині ж вони чудово вписуються в наявну фінансову систему. Утім, щоб увійти в цей «прекрасний новий світ» потрібно правильно обрати біржу.
Про це йдеться в нашій статті:

Криптобіржі - довіряй, але перевіряй

Правильний вибір допоможе новачкам мінімізувати помилки та захистить від фінансових втрат. Це як з банком — ніхто не понесе свої гроші в сумнівну установу, яка обслуговує колумбійські наркокартелі. Тому й до вибору криптовалютної біржі потрібно підійти серйозно.
Криптобіржа — це майданчик, де можна купувати тa продавати криптовалюту, зберігати й обмінювати її, класти під відсотки тощо.
Вони бувають двох типів: централізовані (CEX — Centralized Exchange) та децентралізовані (DEX — Decentralized Exchange).
Принципова відмінність між ними в тому, що децентралізовані біржі не зберігають кошти користувачів і не контролюють угоди. Кошти переказуються безпосередньо з гаманця користувача, який той підключає до децентралізованої платформи.
Також DEX не мають процедури верифікації користувачів (KYC — Know your customer), що дозволяє виконувати угоди повністю анонімно, чим часто користуються шахраї.
Якими бувають криптобіржі, та як безпечно їх обрати

Безпека

На перший погляд, оцінити рівень безпеки криптобіржі - нелегко. Утім, потрібно поцікавитися, які протоколи та стандарти використовує криптовалютна платформа, як та які персональні дані зберігає, наскільки прозоро веде свою діяльність.
Наприклад, заснована у 2012 році американська біржа Coinbase отримала ліцензію на діяльність у багатьох штатах США. Окрім того, вона стала першою з криптовалютних бірж, які вийшли на фондовий ринок.
Безумовно, перелік критеріїв для пошуку своєї криптобіржі в кожного може бути індивідуальним, але безпека — фундамент, з якого потрібно починати. На біржі кожен крок має бути безпечним — від моменту внесення фіатної валюти на біржовий гаманець, до моменту початку торгівлі. Binance має міжнародно визнану акредитацію безпеки ISO/IEC 27 001. Компанія отримала її після двох зовнішніх аудитів своїх систем інформаційної безпеки.
За матеріалами:
Finance.ua
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