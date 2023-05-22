Якими бувають криптобіржі, та як безпечно їх обрати — Finance.ua

Якими бувають криптобіржі, та як безпечно їх обрати Сьогодні 08:00 — Криптовалюта

Якими бувають криптобіржі, та як безпечно їх обрати

Якщо у 2010-х крипта сприймалася, як іграшка для гіків, то сьогодні нею вже можна розраховуватися в магазинах, зокрема в Україні. На світанку своєї появи криптовалюти задумувалися, як позасистемний інструмент розрахунків, нині ж вони чудово вписуються в наявну фінансову систему. Утім, щоб увійти в цей «прекрасний новий світ» потрібно правильно обрати біржу.

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Правильний вибір допоможе новачкам мінімізувати помилки та захистить від фінансових втрат. Це як з банком — ніхто не понесе свої гроші в сумнівну установу, яка обслуговує колумбійські наркокартелі. Тому й до вибору криптовалютної біржі потрібно підійти серйозно.

Криптобіржа — це майданчик, де можна купувати тa продавати криптовалюту, зберігати й обмінювати її, класти під відсотки тощо.

Вони бувають двох типів: централізовані (CEX — Centralized Exchange) та децентралізовані (DEX — Decentralized Exchange).

Принципова відмінність між ними в тому, що децентралізовані біржі не зберігають кошти користувачів і не контролюють угоди. Кошти переказуються безпосередньо з гаманця користувача, який той підключає до децентралізованої платформи.

Також DEX не мають процедури верифікації користувачів (KYC — Know your customer), що дозволяє виконувати угоди повністю анонімно, чим часто користуються шахраї.

Безпека

На перший погляд, оцінити рівень безпеки криптобіржі - нелегко. Утім, потрібно поцікавитися, які протоколи та стандарти використовує криптовалютна платформа, як та які персональні дані зберігає, наскільки прозоро веде свою діяльність.

Наприклад, заснована у 2012 році американська біржа Coinbase отримала ліцензію на діяльність у багатьох штатах США. Окрім того, вона стала першою з криптовалютних бірж, які вийшли на фондовий ринок.

Безумовно, перелік критеріїв для пошуку своєї криптобіржі в кожного може бути індивідуальним, але безпека — фундамент, з якого потрібно починати. На біржі кожен крок має бути безпечним — від моменту внесення фіатної валюти на біржовий гаманець, до моменту початку торгівлі. Binance має міжнародно визнану акредитацію безпеки ISO/IEC 27 001. Компанія отримала її після двох зовнішніх аудитів своїх систем інформаційної безпеки.

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