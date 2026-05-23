Якими були перші українські гроші різних епох (фото) Сьогодні 21:09

Який вигляд мали перші українські гроші

За століття українські гроші не раз змінювали свій вигляд — від шестикутних зливків Русі до перших друкованих банкнот часів незалежності.

Який шлях пройшла гривня в історії, пише «Телеканал 24».

НБУ розповіли, що карбування власної валюти на українських землях започаткував київський князь Володимир Великий. Саме на його монетах можна помітити перші зображення тризуба.

Характерними для таких грошей стали портрети князів і виключно давньоруські написи, тоді як західні країни спершу намагалися копіювати римські зразки.

Монета-златник часів Київської Русі, Фото: НБУ

Монета-срібляник часів Київської Русі, Фото: НБУ

У період феодальної роздробленості карбування власних монет припинилося, а роль грошей виконували переважно срібні злитки, які називали «гривнями».

Вони мали різну форму, наприклад, київські були шестикутними та важили 150 грамів.

Срібний злиток — перша «гривня», Фото: НБУ

Державна казначейська служба пише , що злиток вагою в гривню почали ділили на частини. Так у XIII столітті з’явився «рубль» (нібито походить від слова «рубить»), який став символом російської, а потім і радянської монетної системи.

Якими були перші українські банкноти

Під час національно-визвольних змагань 1917 — 1921 років одним із важливих кроків для розбудови незалежної держави стало створення власної валюти та банківської системи.

Першою банкнотою самостійної України став кредитовий білет номіналом 100 карбованців, який випустили 5 січня 1918 року. Ескіз купюри створив художник Георгій Нарбут. Під час роботи над дизайном він використав тризуб — символ із часів Русі.

Державний кредитовий білет у 100 гривень, Фото: НБУ

Тисяча карбованців за гетьмана Павла Скоропадського, Фото: НБУ

Уже зовсім скоро, 1 березня 1918 року, Центральна Рада ухвалила закон про запровадження нової грошової одиниці — гривні. Вона поділялася на 100 шагів і дорівнювала 0,5 карбованця.

Історія грошей незалежної України фактично почалася в 1991 році з відривних купонів. Після розпаду СРСР країна залишилася з рублями, контроль над емісією яких перейшов до росії.

Саме тому в січні 1992 року в обіг паралельно ввели тимчасову валюту — купоно-карбованець. Його планували використовувати лише кілька місяців, однак фактично це тривало значно довше.

Купоно-карбованець незалежної України, Фото: НБУ

Офіційною національною валютою гривня стала лише після грошової реформи 1996 року, коли НБУ ввів в обіг банкноти номіналом 1, 2, 5, 10, 20, 50 та 100 гривень. Щоправда, роботу над створенням купюр розпочали значно раніше — у 1992 році.

Перші гроші за дизайном художників Василя Лопати й Бориса Максимова надрукували в Канаді та Великій Британії.

Як виглядали гривні першого покоління

