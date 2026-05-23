Якими були перші українські гроші різних епох (фото)
За століття українські гроші не раз змінювали свій вигляд — від шестикутних зливків Русі до перших друкованих банкнот часів незалежності.
Який шлях пройшла гривня в історії, пише «Телеканал 24».
Який вигляд мали перші українські гроші
У НБУ розповіли, що карбування власної валюти на українських землях започаткував київський князь Володимир Великий. Саме на його монетах можна помітити перші зображення тризуба.
Характерними для таких грошей стали портрети князів і виключно давньоруські написи, тоді як західні країни спершу намагалися копіювати римські зразки.
У період феодальної роздробленості карбування власних монет припинилося, а роль грошей виконували переважно срібні злитки, які називали «гривнями».
Вони мали різну форму, наприклад, київські були шестикутними та важили 150 грамів.
Державна казначейська служба пише, що злиток вагою в гривню почали ділили на частини. Так у XIII столітті з’явився «рубль» (нібито походить від слова «рубить»), який став символом російської, а потім і радянської монетної системи.
Якими були перші українські банкноти
Під час національно-визвольних змагань 1917 — 1921 років одним із важливих кроків для розбудови незалежної держави стало створення власної валюти та банківської системи.
Першою банкнотою самостійної України став кредитовий білет номіналом 100 карбованців, який випустили 5 січня 1918 року. Ескіз купюри створив художник Георгій Нарбут. Під час роботи над дизайном він використав тризуб — символ із часів Русі.
Уже зовсім скоро, 1 березня 1918 року, Центральна Рада ухвалила закон про запровадження нової грошової одиниці — гривні. Вона поділялася на 100 шагів і дорівнювала 0,5 карбованця.
Історія грошей незалежної України фактично почалася в 1991 році з відривних купонів. Після розпаду СРСР країна залишилася з рублями, контроль над емісією яких перейшов до росії.
Саме тому в січні 1992 року в обіг паралельно ввели тимчасову валюту — купоно-карбованець. Його планували використовувати лише кілька місяців, однак фактично це тривало значно довше.
Офіційною національною валютою гривня стала лише після грошової реформи 1996 року, коли НБУ ввів в обіг банкноти номіналом 1, 2, 5, 10, 20, 50 та 100 гривень. Щоправда, роботу над створенням купюр розпочали значно раніше — у 1992 році.
Перші гроші за дизайном художників Василя Лопати й Бориса Максимова надрукували в Канаді та Великій Британії.