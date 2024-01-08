Яким українці бачать майбутнє країни через 10 років: опитування КМІС — Finance.ua
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Яким українці бачать майбутнє країни через 10 років: опитування КМІС

Світ
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У грудні 2023 року переважна більшість українців (73%) зберігають віру, що через десять років Україна буде процвітаючою країною в складі ЄС. У жовтні 2022 року таких було 88%.
Про це повідомляє в опитуванні КМІС.
Яким українці бачать майбутнє країни через 10 років: опитування КМІС
Соціологи відзначають зростання песимістичних настроїв. З 5% до 19% стало більше тих, хто вважає, що через десять років Україна буде країною із зруйнованою економікою та великим відтоком людей.
У всіх регіонах більшість населення вважають, що в майбутньому Україна буде процвітаючою країною в складі ЄС. Відносно найменше таких на Сході, де 67% мають оптимістичні погляди (а песимістичні погляди поділяють 25%). В інших регіонах 73−76% оптимістично дивляться на майбутнє країни (песимістично — 16−19%).
Яким українці бачать майбутнє країни через 10 років: опитування КМІС
Незалежно від віку більшість українців оптимістично дивляться в майбутнє. Утім, більш молоді респонденти трохи більше песимістичні. Зокрема, серед респондентів у віці 18−29 років 68% оптимістично дивляться на майбутнє України через 10 років, а песимістично — 26%.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

За матеріалами:
РБК-Україна
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