Яким буде курс долара в Україні до кінця 2023-го: експерт дав прогноз — Finance.ua

Яким буде курс долара в Україні до кінця 2023-го: експерт дав прогноз Сьогодні 09:58 — Валюта

Курс долара в Україні до кінця 2023 року може не перевищити 40 грн/дол., як прогнозувалося раніше.

Як розповів співзасновник інвесткомпанії ICU Костянтин Стеценко в інтерв'ю Forbes Україна, на це впливає великий обсяг міжнародної допомоги, яку отримує країна від західних союзників.

«Особисто я налаштований оптимістично. Ми прогнозували інфляцію на 2023-й у 15%, курс — 40 грн/дол., резерви — 31 мільярд доларів. Але бачимо, що економічна ситуація позитивніша, ніж очікували. З урахуванням нинішньої динаміки міжнародної допомоги, у нас вищі шанси мати більше резервів на кінець року та кращий курс валют», — зазначив він.

За його прогнозом, курс долара в Україні до кінця поточного року має бути стабільним з огляду на резерви та обсяги надходження допомоги.

УНІАН За матеріалами:

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