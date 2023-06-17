Яким буде курс долара в Україні до кінця 2023-го: експерт дав прогноз — Finance.ua
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Яким буде курс долара в Україні до кінця 2023-го: експерт дав прогноз

Валюта
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Курс долара в Україні до кінця 2023 року може не перевищити 40 грн/дол., як прогнозувалося раніше.
Як розповів співзасновник інвесткомпанії ICU Костянтин Стеценко в інтерв'ю Forbes Україна, на це впливає великий обсяг міжнародної допомоги, яку отримує країна від західних союзників.
«Особисто я налаштований оптимістично. Ми прогнозували інфляцію на 2023-й у 15%, курс — 40 грн/дол., резерви — 31 мільярд доларів. Але бачимо, що економічна ситуація позитивніша, ніж очікували. З урахуванням нинішньої динаміки міжнародної допомоги, у нас вищі шанси мати більше резервів на кінець року та кращий курс валют», — зазначив він.
За його прогнозом, курс долара в Україні до кінця поточного року має бути стабільним з огляду на резерви та обсяги надходження допомоги.

Які долари краще тримати під матрацом

За матеріалами:
УНІАН
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