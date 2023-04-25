Яким буде курс долара до кінця квітня 2023-го — Finance.ua

Яким буде курс долара до кінця квітня 2023-го Сьогодні 19:00 — Валюта

Курс долара в Україні поточного тижня з 24 до 30 квітня коливатиметься у діапазоні 37,5-38,4 грн/дол.

Такий прогноз зробила директор департаменту казначейських операцій Юнекс Банку Ганна Золотько, зазначивши, що проблем з постачанням купюр поки немає, проте різке тимчасове зростання попиту, цілком ймовірно, може спричинити за собою короткочасний дефіцит готівки на ринку, передає 24 канал

На її думку, це може стримати позитивний ефект від впровадження Нацбанком послаблень у кінці минулого тижня. Одне з найважливіших — збільшення ліміту продажів готівкової валюти банками.

«До радикальних змін зазначене послаблення навряд чи призведе — готівковий курс навряд чи зможе в короткостроковій перспективі зрівнятися з безготівковим. Але руху в цьому напрямку можна очікувати вже на цьому тижні», — вважає експерт.

Нагадаємо, у липні 2022 року Національний банк України опустив курс гривні до долара США на 25%, наразі він становить 36,5686 грн.

УНІАН За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.