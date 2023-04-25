Яким буде курс долара до кінця квітня 2023-го — Finance.ua
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Яким буде курс долара до кінця квітня 2023-го

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Курс долара в Україні поточного тижня з 24 до 30 квітня коливатиметься у діапазоні 37,5-38,4 грн/дол.
Такий прогноз зробила директор департаменту казначейських операцій Юнекс Банку Ганна Золотько, зазначивши, що проблем з постачанням купюр поки немає, проте різке тимчасове зростання попиту, цілком ймовірно, може спричинити за собою короткочасний дефіцит готівки на ринку, передає 24 канал.
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На її думку, це може стримати позитивний ефект від впровадження Нацбанком послаблень у кінці минулого тижня. Одне з найважливіших — збільшення ліміту продажів готівкової валюти банками.
«До радикальних змін зазначене послаблення навряд чи призведе — готівковий курс навряд чи зможе в короткостроковій перспективі зрівнятися з безготівковим. Але руху в цьому напрямку можна очікувати вже на цьому тижні», — вважає експерт.
Нагадаємо, у липні 2022 року Національний банк України опустив курс гривні до долара США на 25%, наразі він становить 36,5686 грн.
За матеріалами:
УНІАН
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