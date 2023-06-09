Яку пенсію отримують українці з інвалідністю І групи — Finance.ua

Яку пенсію отримують українці з інвалідністю І групи Сьогодні 19:00 — Особисті фінанси

Пенсія за інвалідністю в Україні призначається за наявності страхового стажу від 1 до 15 років. Її ж розмір розраховується індивідуально.

На розмір пенсії за інвалідністю впливають 2 параметри. Це відсоток від розміру пенсії за віком, а також група інвалідності.

Крім того, важливу роль також відіграє період від дня встановлення інвалідності до виповнення 60 років. Він зараховується до страхового стажу для обчислення пенсії за віком.

Яку пенсію отримують особи з інвалідністю І групи

Для таких людей передбачена виплата у розмірі 100% пенсії за віком. При цьому мінімальна сума має складати 2 300 гривень. Крім того:

особам з інвалідністю внаслідок війни пенсія призначається у розмірі 100% сум грошового забезпечення;

іншим особам з інвалідністю пенсія призначається у розмірі 70% сум грошового забезпечення.

Також існує мінімальний розмір пенсії для осіб з інвалідністю внаслідок війни. Він розраховується на основі прожиткового мінімуму (ПМ) для осіб, які втратили працездатність. Нині ця сума складає 2 093 гривні.

Станом на червень, пенсійна виплата для таких людей з І групою не може бути меншою за 13 604,5 гривні. Що складає 650% ПМ.

Телеканал 24 За матеріалами:

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