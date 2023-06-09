Яку пенсію отримують українці з інвалідністю І групи — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Яку пенсію отримують українці з інвалідністю І групи

Особисті фінанси
24
Пенсія за інвалідністю в Україні призначається за наявності страхового стажу від 1 до 15 років. Її ж розмір розраховується індивідуально.
На розмір пенсії за інвалідністю впливають 2 параметри. Це відсоток від розміру пенсії за віком, а також група інвалідності.
Крім того, важливу роль також відіграє період від дня встановлення інвалідності до виповнення 60 років. Він зараховується до страхового стажу для обчислення пенсії за віком.

Яку пенсію отримують особи з інвалідністю І групи

Для таких людей передбачена виплата у розмірі 100% пенсії за віком. При цьому мінімальна сума має складати 2 300 гривень. Крім того:
  • особам з інвалідністю внаслідок війни пенсія призначається у розмірі 100% сум грошового забезпечення;
  • іншим особам з інвалідністю пенсія призначається у розмірі 70% сум грошового забезпечення.
Також існує мінімальний розмір пенсії для осіб з інвалідністю внаслідок війни. Він розраховується на основі прожиткового мінімуму (ПМ) для осіб, які втратили працездатність. Нині ця сума складає 2 093 гривні.
Станом на червень, пенсійна виплата для таких людей з І групою не може бути меншою за 13 604,5 гривні. Що складає 650% ПМ.

Кредит онлайн на картку

За матеріалами:
Телеканал 24
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.