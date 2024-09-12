Яку пенсію можуть отримати постраждалі від аварії на ЧАЕС — Finance.ua
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Яку пенсію можуть отримати постраждалі від аварії на ЧАЕС

Казна та Політика
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Яку пенсію можуть отримати постраждалі від аварії на ЧАЕС
Яку пенсію можуть отримати постраждалі від аварії на ЧАЕС
Попри війну, яку розпочала рф, українці продовжують отримувати пенсії та інші соціальні виплати. Деякі категорії осіб мають право на спеціальну пенсію.
До них належать громадяни, які постраждали від наслідків катастрофи на Чорнобильській АЕС.
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Особи, які постраждали від наслідків аварії на ЧАЕС, можуть отримувати:
  • або компенсацію, еквівалентну фактично понесеним збиткам, виходячи із заробітної плати, отриманої в зоні відчуження в період з 1986 по 1990 рік,
  • або суму, що дорівнює п’ятикратному розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня відповідного року.
Пенсія таких осіб не може бути нижчою, ніж:
  • I група — 8 187,48 грн;
  • II група — 6 549,98 грн;
  • III група — 5 048,95 грн;
  • для дітей з інвалідністю — 5 048,95 грн.
Ліквідатори аварії на Чорнобильській АЕС можуть отримати такі виплати:
  • для осіб з інвалідністю І групи — 100% розміру середньої зарплати в Україні — 13 376,21 грн;
  • для осіб з інвалідністю ІІ групи — 80% - 10 700,97 грн (13 376,21×80%);
  • для осіб з інвалідністю ІІІ групи — 60% - 8 025,73 грн (13 376,21×60%).
Нагадаємо, деякі українці можуть вийти на пенсію достроково. Це передбачено статтею 115 закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування».
За матеріалами:
zn.ua
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