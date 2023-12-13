Якщо смартфон Android швидко розряджається, вимкніть цю функцію — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Якщо смартфон Android швидко розряджається, вимкніть цю функцію

Світ
30
Збільшити автономність смартфона можна різними способами — від банального переходу смартфона в режим економії енергії до вимкнення Wi-Fi і зниження частоти оновлення дисплея. Але майже завжди це компроміс, з яким доводиться миритися.
Однак є такий спосіб, який і термін роботи акумулятора збільшить і вас ніяк не обмежить. Для цього потрібно вимкнути одну не найкориснішу функцію. Йдеться про «Адаптивні оповіщення» (Android Adaptive Notifications).
Цю функцію додали в Android відносно недавно, але напевно вона є у вашому смартфоні. Якщо у користувача немає часу або бажання перевіряти сповіщення, вона самостійно проаналізує важливість вхідних Push задасть їм пріоритет для подальшої видачі.
Функція постійно працює у фоновому режимі, аналізує і показує сповіщення в залежності від геопозиції, активних програм та іншого. Але є декілька моментів. По-перше, функція може пропустити важливі сповіщення із месенджерів або банківських додатків, якщо вирішить, що наразі вони вам не потрібні. По-друге, будь-який сервіс, що працює у фоновому режимі, вимагає додаткової енергії.
За матеріалами:
УНІАН
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.