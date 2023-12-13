Якщо смартфон Android швидко розряджається, вимкніть цю функцію — Finance.ua

Якщо смартфон Android швидко розряджається, вимкніть цю функцію Сьогодні 03:15 — Світ

Збільшити автономність смартфона можна різними способами — від банального переходу смартфона в режим економії енергії до вимкнення Wi-Fi і зниження частоти оновлення дисплея. Але майже завжди це компроміс, з яким доводиться миритися.

Однак є такий спосіб, який і термін роботи акумулятора збільшить і вас ніяк не обмежить. Для цього потрібно вимкнути одну не найкориснішу функцію. Йдеться про «Адаптивні оповіщення» (Android Adaptive Notifications).

Цю функцію додали в Android відносно недавно, але напевно вона є у вашому смартфоні. Якщо у користувача немає часу або бажання перевіряти сповіщення, вона самостійно проаналізує важливість вхідних Push задасть їм пріоритет для подальшої видачі.

Функція постійно працює у фоновому режимі, аналізує і показує сповіщення в залежності від геопозиції, активних програм та іншого. Але є декілька моментів. По-перше, функція може пропустити важливі сповіщення із месенджерів або банківських додатків, якщо вирішить, що наразі вони вам не потрібні. По-друге, будь-який сервіс, що працює у фоновому режимі, вимагає додаткової енергії.

УНІАН За матеріалами:

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