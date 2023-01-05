Якою стане робота у 2023: найзатребуваніші працівники, потрібні знання — Finance.ua

Якою стане робота у 2023: найзатребуваніші працівники, потрібні знання Сьогодні 17:43 — Особисті фінанси

Work.ua спробував зазирнути у майбутнє і поговорив з HRD українських компаній про те, які тренди пануватимуть уже наступного року.

Припустимо, що війна триватиме ще якийсь час. Беручи до уваги тривалу мобілізацію в Україні, професії критичної інфраструктури та виробничі посади будуть затребуваними.

Все більше жінок почнуть опановувати «традиційно чоловічі» професії, в яких будуть дуже успішними, оскільки професійність не має гендеру, віку та будь-яких інших обмежень.

Сподіваюсь, що вже наступного року святкуватимемо Перемогу! Тоді всі професії, пов’язані із відновленням та відбудовуванням України, її економіки, будуть вкрай необхідними. Отже, багатьом з нас, напевне, вже зараз можна подумати про додаткову професію для опанування в майбутньому.

Що буде із зарплатами

Заробітні плати, особливо у галузях, що є критичними для економіки, будуть зростати різними темпами: у приватному секторі більш жваво, у державному — зважаючи на можливості держбюджету. Наразі зростання заробітних плат буде залежати як від наданої допомоги Україні, так і від швидкості відновлення економіки.

Критичним буде відповідність цінностей компанії сьогоденню України, допомога суспільству, людям компанії й чесність у всьому.

Чого треба буде вчитись

Вчитись потрібно завжди. Під час війни та деякий час після перемоги найбільш затребуваними будуть професії критичної інфраструктури та такі, що будуть важливими для відновлення економіки.

Вчитися треба гнучкості, антикрихкості, розвивати вміння швидко реагувати на зміни та бути готовими опановувати нові сфери. Ніколи не буде зайвим вивчення ще однієї мови, що може стати у пригоді під час відновлення країни та можливості співпрацювати з експертами з інших країн світу.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

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