Якість автомобілів різко знизилася: чим незадоволені автовласники у 2023 році — Finance.ua

Якість автомобілів різко знизилася: чим незадоволені автовласники у 2023 році Сьогодні 20:13

Сучасні автомобілі стають дедалі технологічними, проте зі зростанням кількості функцій та можливостей знижується їх якість. Такого висновку дійшли експерти J. D Power, опитавши понад 93 тисячі власників та орендарів автомобілів 2023 року випуску.

Дослідження, під час якого водіям було поставлено загалом 223 питання, показало, що на кожні 100 автомобілів припадає в середньому 192 проблеми — на 12 більше у порівнянні з 2022 роком та на 18 більше у порівнянні з 2021-м.

Як з’ясувалось, «страждають» навіть підсклянники, які через додавання нових функцій на кшталт бездротової зарядки для смартфона часто мають неправильну форму і розташовуються не в зручних для використання місцях.

Другою проблемою 2023 стали дверні ручки. Їхній дизайн, особливо в електромобілях, починає дратувати автовласників, які все частіше вважають їх надто складними та неінтуїтивними.

Також дослідження показало, що за останній рік зросла кількість скарг на недостатньо гучні автомобільні гудки та роботу мультимедійних інтерфейсів, таких як Apple CarPlay та Android Auto, що дозволяють бездротовим шляхом синхронізувати медіасистеми зі смартфонами.

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MMR За матеріалами:

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