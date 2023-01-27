Які землі Німеччини приймають українців у кінці січня — Finance.ua

Які землі Німеччини приймають українців у кінці січня Сьогодні 17:26 — Особисті фінанси

Німеччина надала прихисток понад 1 мільйону українців — люди й досі обирають цю країну, рятуючись від війни. При цьому більшість земель вже переповнені й доступне житло там закінчилося.

Про це повідомляться з посиланням на сторінку німецько-української асоціації «Українці в Німеччині/Ukrainian Future».

Після прибуття до Німеччини біженці мають звернутися в пункти первинної реєстрації, щоб отримати розподіл за місцем проживання, якщо у них немає адреси, де вони зможуть зупинитися.

За даними асоціації, станом на 26 січня 2023 року, українських біженців ще приймають такі землі Німеччини:

Баварія: Ergolding — Schindlerstraße 19, 84030 Ergolding (Ергольдінг);

Баден-Вюртемберг: Messe Sindelfingen — Mahdentalstraße 116, 71065 Sindelfingen (Зіндельфінген);

Гессен: Gießen — Rödgener Straße 91, 35394 Gießen (Гіссен);

Саксонія: Meerane — Seiferetziger Schulweg 10, 08393 Meerane (Меране);

Тюрингія: Suhl — Weidbergstraße 24-26, 98527 Suhl (Зюль);

Саар: Lebach — Pommernstraße 1, 66822 Lebach (Лебах).

Українців попереджають: інші землі зараз українських біженців не приймають.

«Винятки є, але дуже рідко. Ви можете отримати розподіл у землю, що не приймає, тільки якщо у вас там є: робочий контракт, навчання, близькі родичі (чоловік/дружина, неповнолітні діти)», — пояснюють в асоціації.

Також звертають увагу, що Гамбург наразі офіційно не приймає втікачів від війни в Україні.

«Гамбург без житла не приймає, перенаправляє в інші землі. Якщо є житло, де можлива прописка і є лист від орендодавця про це, то іноді приймають, це як пощастить», — пишуть в Ukrainian Future.

Нагадаємо, ми писали, що безкоштовний проїзд біженців з Польщі в Німеччину продовжили до весни.

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